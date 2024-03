El gran momento de 'Amar es para siempre' en Antena 3: así han mejorado sus audiencias con su recta final

Antena 3 no defraudó cuando aseguró que quería despedir "por la puerta grande" a Amar es para siempre después de diez años en la parrilla. Fue el pasado mes de junio cuando la cadena confirmó algo que se venía rumoreando desde hace tiempo, pero que no acababa de producirse.

"No es un final de cancelación, sino que es el final de una serie que ha tenido un gran recorrido y es bueno saber cuándo hay que terminar. Antena 3 ha tomado una buena decisión aunque a mí no me guste. Me parece muy acertado", dijo Jaume Banacolocha, productor de Diagonal TV (Banijay Iberia), en el FesTVal de Vitoria.

La decisión no pilló de susto pues se produjo después de que la cadena identificara que la serie mostrara evidentes síntomas desgaste por su larguísima trayectoria, pues a los 1.707 capítulos que se emitieron en La 1 bajo el nombre de Amar en tiempos revueltos, hay que sumar otros 2830 en Antena 3.

El serial, que se despedirá esta noche en prime time, está atravesando por uno de sus mejores momentos en audiencia. Prueba de ello es que este lunes, Amar es para siempre consiguió el capítulo más visto de la temporada al alcanzar un 14,6% de cuota y 1.366.000 espectadores, según datos de Kantar Media. De hecho, se trata de su mejor dato en dos años, desde marzo de 2022.

La novela, que promedia un 12,4% en estos diez años en Antena 3, empezó a sufrir el curso pasado cuando La Promesa fue poco a poco comiéndole la tostada convirtiéndose en la revelación de las tardes de La 1. La durísima competencia hizo que Amar es para siempre también cediera terreno con Sálvame.

Mejor cuota mensual desde septiembre de 2022

Así, las medias de sus mejores temporadas (14,2% la segunda y 14,6% la tercera) cayó al 11,1% con su tanda número 11, que también se vio resentida en número de espectadores, al caer hasta el millón. Sin embargo, la recta final de la serie, premio Iris de la Prensa Especializada, ha beneficiado a sus audiencias hasta el punto de cerrar febrero con su mejor cuota mensual desde septiembre de 2022, al cosechar un 12% y 1.151.000 espectadores.

El serial gana en espectadores a La Promesa, pero no en cuota (12,4% y 1.039.000). También se impone a Así es la vida (9,7% y 937.000) y supera a La Moderna en la batalla particular de las series diarias de la sobremesa (8,3% y 757.000). Amar es para siempre mejor medio punto el acumulado que lleva a lo largo de toda la temporada, que se sitúa en un 11,5%, de acuerdo con el informe realizado por Dos30' para BLUPER.

El gran momento que vive Amar es para siempre se lleva cociendo desde septiembre, cuando La 1 modificó su parrilla para dar entrada a La Moderna (16.30) retrasando el horario de inicio de La Promesa (17.30) para que pasara a competir contra los programas de Ana Rosa y Sonsoles Ónega.

La estrategia de la cadena pública perjudicó de forma notable a La Promesa, que pasó del 13,3% conseguido en septiembre al 11,1% en diciembre para remontar al 12,4% que mencionábamos líneas más arriba. Por su parte, Amar es para siempre fue amarrando el liderazgo en esa franja, mientras que La Moderna no ha terminado de obtener los datos esperados.

'Sueños de libertad' también llega fuerte

En la última semana, Amar es para siempre ha rendido francamente bien conviviendo con su sucesora, Sueños de libertad, que se ha emitido sin publicidad para evitar que los espectadores se fuguen a las ofertas de la competencia. El tándem ha mejorado la franja en más de dos puntos abriendo la brecha con la competencia.

Como decíamos, la traca final se producirá este miércoles, cuando Antena 3 emita los últimos dos episodios de la serie, en una noche que se redondeará con la emisión de un programa especial presentado por Manel Fuentes y Rebeca Haro que homenajeará la producción.

Pese a que Amar es para siempre forma parte de las cinco series más vistas de febrero, la novela no se cuela en el ranking de las 25 emisiones más vistas en diferido en febrero. La Promesa monopoliza con hasta 17 entregas la clasificación de lo más consumido fuera del lineal, tal y como recoge el informe mensual de GECA, donde sí aterriza Sueños de libertad, que suma 400.000 espectadores extra.