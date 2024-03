La prueba de ‘Supervivientes’ que es obligatoria para cobrar el caché de concursante del reality en Telecinco

Quedan dos días para que empiece la edición 2024 de Supervivientes, el reality estrella de Telecinco y que más audiencias suele obtener en la cadena principal de Mediaset. Y, por este motivo, muchos programas están calentando los motores con noticias previas sobre lo que nos encontraremos en Honduras, o cómo se han despedido de España los participantes.

Por ir a Supervivientes, los famosos, procedentes del mundo de la música, el deporte, la interpretación, la televisión o el corazón, reciben un caché importante, que varía según la relevancia de cada cual, y que se suele cobrar por cada semana que aguanten en la competición.

Para cobrar ese caché (el de Carmen Borrego, por ejemplo, se cifró en 17.000 euros semanales) los concursantes deben cumplir obligatoriamente una condición, la cual, se ha desvelado este martes en Vamos a ver, el magacín que conduce Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco.

Pepe del Real, uno de los colaboradores del formato, hablaba esta mañana de cómo tiene ganas de ver cómo serán los saltos desde el helicóptero, uno de los momentos más esperados de la gala de presentación. Y en especial, Pepe tenía interés en cómo se las apañará Carmen Borrego: “El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel", expresaba el periodista especializado en prensa del corazón.

En ese sentido, Isabel Rábago destacaba que para ella es una “fantasía” que Carmen Borrego vaya a estar en Honduras. “Que se tire del helicóptero… Mataría porque estuviera todo el tiempo posible. Pero es superduro”, recordaba Rábago, quien conoce muy bien el formato pues ella misma fue participante en el pasado.

Y para que no haya dudas de que Carmen Borrego saltará desde el helicóptero, la periodista ha desvelado: “Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras”. “No, si la cuestión es que se suba al helicóptero…”, deslizaba entonces Joaquín Prat.

Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote, Kike Calleja, Carmen Borrego, Rocío Madrid, Pedro García Aguado, Mario González, Claudia Martínez, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Rubén Torres y Gorka Ibarguren son los concursantes de esta temporada de Supervivientes. Las galas estarán presentadas por Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Sandra Barneda, y Laura Madrueño será la copresentadora desde la isla.