Bárbara Rey y Telecinco: de rechazar un trabajo a hundir su imagen como madre en solo dos meses

El martes 12 de septiembre Bárbara Rey acudía al programa Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez como gran estrella; ella sería la primera invitada del formato, nacido tan solo 24 años antes. Allí la que fuese artista circense habló de su vida y milagros, del caso Rubiales, de su relación con el rey emérito y de todo lo que pareció oportuno.

Al final del encuentro, Bárbara tomó la palabra. “Voy a anunciar algo. Me lo estaba pensando bastante porque me han pillado de sorpresa, y me han ofrecido que si quiero estar aquí de colaboradora”, exponía. Su fichaje lo celebraba Jorge Javier: “Yo no quiero otra cosa más en la vida que tener a Bárbara Rey, que si su vida fuera un musical sería El rey y yo”, le decía a su interlocutora, en referencia al programa El musical de tu vida, que se había promocionado momentos antes. “Bárbara Rey se incorpora como cuentista de Cuentos Chinos”, confirmaba Vázquez entonces, mientras el público estallaba en aplausos.

Pasaron los días, y Bárbara no llegó a debutar como cuentista, nombre con el que se refieren a los colaboradores. Y es que, al parecer, la también actriz y cantante no estuvo conforme en cómo se desarrolló su intervención, y se negaba a volver. Ella esperaba participar en un programa blanco y de humor, pero acabó tratando temas que se salían de lo que ella esperaba. Incluso chocó con Jorge, que la llamó “antigua” cuando Rey dijo a Carlos Sobera, presente en plató: “Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser…”.

[Cómo Telecinco ha evitado abordar directamente el tema más espinoso de las declaraciones de Ángel Cristo]

“Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa”, le reprochaba Vázquez. “Yo no soy caspa ni lo seré. Lo que soy, es una persona con sentido común”, le respondía la actriz, que a pesar de rechazar esta oportunidad de trabajar en Telecinco, no ha dejado de protagonizar horas en sus programas en las últimas semanas.

Y es que Telecinco pasó de ofrecerle trabajo a poner su imagen como madre en el centro de la diana. En el estreno del programa ¡De Viernes!, el 24 de noviembre, poco más de dos meses después de la oferta de Cuentos chinos a Bárbara, Santi Acosta entrevistó en profundidad a Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo, quien ofreció una radiografía muy dura de su progenitora. Entre otras cosas, la acusó de darle medicación siendo pequeño, o de darle obligaciones en casa que no le correspondían, como encargarse del pago de todos los pagos de los trabajadores de la casa. Sin olvidar de cómo, presuntamente, tenía que darle masajes cuando la vedette lo consideraba necesario. “La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre” podría ser la frase que mejor resuma aquella charla.

La entrevista de Ángel Cristo no fue algo puntual. A la semana siguiente volvió a hablar más, y así, hasta acabar sentado en el plató de Telecinco. Se mantiene en sus trece, y aunque su madre y su hermana han intentado que guarde silencio, él tiene ganas de contar cosas que, hasta ahora, había callado. Parece que ha nacido una nueva estrella del mundo del corazón, alguien a quien conocíamos mucho, pero que siempre había optado por un discreto segundo plano.

Y Bárbara, mientras, se las ve y se las desea. Y lamenta que su hijo haya entrado en el juego de los platós, porque, dice, no sabe dónde se está metiendo, y que Dios le proteja y le ayude por lo que se le puede venir encima. Desde la competencia, desde Antena 3, la vedette también ha aprovechado para defenderse.

“No sé si mi hijo está influenciado o no, pero no voy a hablar mal de mi hijo, no voy a aprovecharme de lo que diga para vender exclusivas ni limpiar mi imagen ni nada de nada”, le dijo a Sonsoles Ónega en Y ahora, Sonsoles. En aquella misma visita, Rey aseguró que todos conocen cómo funcionan en Telecinco, y que quieren lavar su imagen, pero que van por mal camino. “Conozco al medio y por eso tengo mucho miedo. No puedo hablar más claro, y quien se dé por aludido que lo haga. No hay que olvidar nunca el nombre del presidente, y no de España. Lo habéis entendido”, aseveraba, en referencia a Borja Prado. “Yo lo he entendido. Yo no tengo pelos en la lengua y miedos los justos. Lo que tú has dicho es una venganza, eso lo digo yo. Yo tomo nota de todo”, apostilló Sonsoles, sobre sus palabras.

Sofía Cristo, la hermana de Ángel, también ha sabido aprovechar sus participaciones en Antena 3 para cargar contra Telecinco. Y así, en Espejo Público, el día que se comentaba el bautizo de Ana Sandra Lequio disparó contra Alessandro Lequio, alguien que ha sido muy crítico con su madre. Asegurando que a ella no le gusta juzgar, señaló que Lequio lo hace “con todos nosotros, y de la manera menos empática”.

“A mí me gustaría que se mantenga al margen de otras muchísimas cosas, que no tiene ni puñetera idea de comentar, y que tenga un poquito más de respeto, educación y empatía”, pedía, y no hablaba únicamente porque hubiese sido crítico con su madre, sino que lo hacía por “alusiones globales, porque no puede haber más maldad en una persona a la hora de comentar”. Y es que Lequio, como tantos otros colaboradores, no hay casi día que no pise un plató y tenga que opinar de Bárbara Rey, y no para dejarla en buen lugar, precisamente, tal como ha puesto en bandeja su propio hijo.

