Cómo Telecinco ha evitado abordar directamente el tema más espinoso de las declaraciones de Ángel Cristo

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. tienen segunda parte y se verán este viernes 1 de diciembre en De viernes. Ahora bien, a lo largo de esta semana, sus palabras han tenido consecuencias más allá de la reacción de Bárbara Rey y Sofía Cristo. El haber hablado con el magacín nocturno de Mandarina ha provocado que se indague sobre su pasado, provocando que surgiesen informaciones con acusaciones muy graves, como el que esté denunciado por violencia de género.

Según informa El Plural, Mediaset España habría comunicado a distintas redacciones de los programas del grupo que no se tocase la denuncia por supuesta violencia machista. No obstante, la manera en la que se ha ido tratando este delicado asunto ha ido in crescendo conforme han ido pasando los días. Antes de verse la primera parte de la entrevista, el 23 de noviembre, Isabel Rábago ya advertía de las consecuencias que iban a tener las palabras de Ángel Cristo Jr.

"Conoceremos dónde estaba el infierno y quién era realmente el protagonista del infierno. Conoceremos la vida de Ángel, que ha sido el más protegido", declaraba en Vamos a ver. Pepe del Real, quien es coordinador de la crónica social del magacín matinal, recalcaba para que para poder hablar sobre los temas que iba a abordar Ángel Cristo Jr., hay que "tener un pasado muy limpio para poder sentarse en un plató", señalando a enero de 2022 como fecha clave.

[Lydia Lozano revela la gran cantidad de dinero que ha cobrado Ángel Cristo Jr. por hablar mal de Bárbara Rey]

Ese mes de ese año, se habría producido la denuncia por presuntos malos tratos por una antigua pareja cuya identidad se desconoce. Sobre ello, Rábago habló con eufemismos más que evidentes, al señalar que el infierno del que el hijo del domador y la vedette habla "estaba en su propia casa" y que su madre y su hermana le habían dado su "protección".

El mismo viernes, horas previas a las declaraciones, Avilés, en Así es la vida, ya dejaba caer que Cristo Jr. iba a tener que enfrentarse a sus propios antecedentes al haber decidido hablar en público. "¿Tengo información? Sí, pero donde se han dado los datos comprometidos de Ángel Cristo es en la otra cadena", haciendo referencia a Antena 3, donde han sido más explícitos en la denuncia tras la entrevista.

'De viernes'.

En Mediaset, dado que tenían la entrevista en exclusiva, han llevado otros tiempos. Tras las palabras del hijo de Bárbara Rey en De viernes y con una segunda parte a punto de emitirse; poco a poco han ido poniéndose los puntos sobre las íes en ciertos aspectos. El primero lo ha dicho Paloma Barrientos en el mismo Vamos a ver emitido este mismo 1 de diciembre.

La colaboradora no ha tenido ningún reparto en pronunciar las palabras por su nombre. "Ha tenido una sentencia judicial por maltrato; le fueron a buscar a un casino de Madrid; este señor no tiene un pasado de cadáveres. [...] Ahora me encuentro con un señor que, cuando era chico, ha tenido una vida muy dura y ya está; no tengo por qué defender a Bárbara Rey", explicaba.

A la espera de la segunda parte de la entrevista

Sus palabras han surgido apenas dos días después de que Pilar Vidal hablase abiertamente de la denuncia por malos tratos en Espejo Público, de la cadena ajena. "Cuando haces este tipo de declaraciones como la entrevista que ha dado él, puede ser como un misil que se le puede ir en contra. Tienes que tenerlo todo muy atado como para lanzar lo que ha lanzado", declaró, para posteriormente abordar las palabras de Sofía Cristo, presente en plató, alegando que su hermano "está enfermo".

"También creo que no está pasando por un buen momento. Ahora bien, la información que nos llega es que él, no sé si Sofía lo sabe, tiene una denuncia por violencia de género de su expareja. No tiene sentencia, lo estamos comprobando, porque esta persona formó parte de su vida, pero no fue alguien a quien tuvimos muy localizado, toca localizarle. Por lo que me dice el entorno de ese momento, él lo pasó muy mal y llegó a estar en el calabozo", señaló la periodista.

El Plural revela que la denuncia fue sobreseída por falta de pruebas. No obstante, la fiscalía sí que solicitó que la investigación siguiese. El juzgado ha iniciado las diligencias en enero de este año tras la denuncia. Sin embargo, como apuntó Vidal en Espejo Público, Cristo Jr. no está condenado por violencia machista.

Dado que Telecinco ya ha hablado abiertamente de la denuncia, es evidente que la cadena ha esperado a que Ángel Cristo Jr. hablara en De viernes para comenzar a indagar más a fondo en su pasado. Puesto que queda una segunda parte, en la que se narrarán más detalles sobre cómo fotografió a su madre con el Emérito, no sería extraño que se abordasen más detalles de su pasado tanto en el mismo magacín que presentan Santi Acosta y Bea Archidona como en el resto de programas de Telecinco la próxima semana.

Sigue los temas que te interesan