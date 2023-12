Lydia Lozano revela la gran cantidad de dinero que ha cobrado Ángel Cristo Jr. por hablar mal de Bárbara Rey

El desgarrador relato de Ángel Cristo Jr. sobre su madre todavía sigue trayendo cola, especialmente porque se avecina la segunda parte de su entrevista a De viernes (que se verá esta noche del 1 de diciembre a las 22:00). Lydia Lozano ha revelado el importante caché que ha recibido el hijo de Bárbara Rey por revelar información que ha perjudicado la imagen de la vedette.

Ha sido en Drama Queen, el pódcast presentado por Pilar Vidal, donde la periodista ha revelado que Ángel Cristo hijo se ha embolsado 120.000 euros por la entrevista a De viernes. "Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en Sálvame, me podía haber sentado y haber dicho: 'Ayer me llamó Ángel Cristo Jr. y me dijo esto, esto y esto. A lo mejor no hubiera cobrado los 120.000 pavos que se ha llevado", confesaba ante la mirada perpleja de Vidal.

Lozano cree que el hermano de Sofía Cristo está siendo muy mal asesorado y pone el foco en Ana Herminia Illas, de origen venezolano. "Seguramente, la novia venezolana que tiene no le ha sabido aconsejar", señala la futura colaboradora de Mañaneros. "Sí, yo también pienso que le ha asesorado mal. Le ha instigado a hacerlo", señala Vidal. "¡Claro que sí!", coincidía Lozano.

[Avilés desvela qué compañero de Telecinco alentó a Bárbara Rey a hacer un documental y que ella se fue a Antena 3]

"Es el típico caso de que por dinero baila el perro", sentencia una de los protagonistas de Sálvese quien pueda. "Es un niño que ha estado, simplemente voy a decir esto, porque no me voy a meter en un jardín; pero es un niño que ha estado muchas veces en el calabozo", agregaba, señalando que ha sido su madre la que siempre le ha ayudado en sus problemas, hasta que llegó a un punto en el que no pudo más.

🔴 @LydiaLozanoOf confirma en el ‘Drama queen’ de @PilarVidal2014 el secreto a voces de los últimos días en los pasillos: Ángel Cristo ha cobrado 120.000€ por su entrevista en #Deviernes. 😳😱 ¡Ya en la web de ABC! pic.twitter.com/Wx4XQvVJfi — Algo pasa TV (@Algopasatv) November 30, 2023

"Podríamos decir que hacía 90 llamadas al mes y todas con lo mismo: '¡Mamá, mamá! ¡Necesito, necesito!' Hasta que llega un momento en el que [ella] dijo: 'Te voy a dar esto, para que te calles y no me llames más'", revelaba.

Las incendiarias palabras de Ángel Cristo Jr. han causado incredulidad. Especialmente han calado sus palabras en las que señalaba que su propia madre le utilizó para hacer fotos íntimas al Rey. Su madre no ha querido atacar a su hijo por sus palabras. Eso sí, desmentía que todo lo que esté sucediendo sea un montaje. "Jamás en la vida lo haré", aseguró telefónicamente en Y ahora, Sonsoles. "Mi vida es complicada pero es verdad, montajes ninguno. No sé si mi hijo está influenciado o no, pero no voy a hablar mal de mi hijo, no voy a aprovecharme de lo que diga para vender exclusivas ni limpiar mi imagen ni nada de nada".

Sigue los temas que te interesan