Sandra Barneda frena a Antonio Montero después de que buscase "victimizar" a Ángel Cristo en 'Así es la vida'

Este viernes 1 de diciembre sale la segunda parte de la entrevista de Ángel Cristo Jr. en De viernes. El hijo de Bárbara Rey detallará más datos sobre las fotos que hizo al Emérito. De la misma forma, tal es el revuelo que han provocado sus palabras, que el hermano de Sofía Cristo se sentará en directo en el magacín nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Por ello, se ha convertido de nuevo en uno de los temas principales de los otros programas de Telecinco.

Ha sido el caso de Así es la vida, donde Sandra Barneda ha tenido que pararle los pies a Antonio Montero, quien buscó cargar duramente contra Bárbara Rey. El paparazzi se ha posicionado muy a favor de Ángel Cristo Jr. Y es que se han mostrado fragmentos de esta segunda parte, en la que el hijo de la vedette y el domador señala que tanto su madre como su hermana "están tratando de desacreditarlo".

Montero no ha dudado en ningún momento en el testimonio de Cristo hijo. "Lo veo un tío bastante tranquilo y bastante centrado. Quiere que de una puñetera vez se sepa la verdad y lo que ocurría en esa casa", expresó el colaborador. Dado que el hijo de la vedette llegó a decir que "el infierno no era su padre, sino su madre"; Jorge Pérez no estuvo de acuerdo. El exguardia civil compartió que no le parecía bien que Cristo hijo "equipare" a ambos progenitores.

[Avilés desvela qué compañero de Telecinco alentó a Bárbara Rey a hacer un documental y que ella se fue a Antena 3]

"Se olvida de que su padre ha maltratado en reiteradas ocasiones a su madre. A mí es lo que más horrible me parece", expresó, posicionándose a favor de la vedette. El problema es que Montero optó también por defender al domador, fallecido en 2010. El paparazzi consideraba que tanto Bárbara Rey como su hija Sofía "desguazaron" al domador en diferentes programas de televisión. Montero señalaba que Ángel Cristo padre era "una persona enferma". Una defensa que no gustó nada a la mesa. "No tiene justificación", exclamó Alejandra Rubio.

'Así es la vida'.

"No justifica nada, pero tampoco lo tiene que ellas [Bárbara Rey y Sofía Cristo] fueran a la televisión a ponerle cómo le pusieron y a sacar todas sus intimidades. Es que [Ángel Cristo] era una persona completamente destruida. La vida mediática tiene este tipo de cosas. No es una traición del hijo a la madre. De la misma forma que ellas han contado lo que les ha dado la gana, el hijo cuenta lo que le da la gana", razonó.

Sandra Barneda tuvo que intervenir ante el alegato del paparazzi. La presentadora no ha cuestionado que se ponga en tela de juicio el comportamiento de la vedette. Ahora bien, censuró las intenciones de Montero de "victimizar" un hombre que públicamente se vio que era un maltratador. Es más, la periodista recordó que "él también se sentó en los platós y contó su historia".

A pesar de ello, el paparazzi intentó defender de nuevo a la figura del domador. En ese momento, la barcelonesa tuvo que frenarle de forma más contundente. "Antonio, eso yo no lo sé porque no soy doctora, pero hizo lo que hizo. ¡La adicción no te hace pegar palizas!", zanjó duramente ante el colaborador, quien a pesar del alegato de Barneda, justificó que Ángel Cristo padre fue "una persona destruida de la que se dieron todo tipo de detalles de su intimidad".

Sigue los temas que te interesan