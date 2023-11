‘Así es la vida’ acorrala a Makoke por filtrar información de Sofía Cristo sobre su hermano Ángel

¿Filtra Makoke informaciones del entorno de Bárbara Rey y Sofía Cristo en televisión, a raíz de la entrevista que Ángel Cristo Junior dio en ¡De viernes! la pasada semana? Esa es la pregunta que dejó en el aire José Antonio Avilés ayer por la tarde en Así es la vida, y hoy la parte final del programa ha estado dedicada a esta cuestión.

La colaboradora malagueña se ha defendido como ha podido, a pesar de que prácticamente todos sus compañeros la han acorralado. Avilés contó que vio cómo Sofía le escribía durante un programa en directo, y que Makoke siempre se había posicionado del lado de la DJ y su madre. Sin embargo, la que fuese concursante de GH VIP considera esos mensajes “un desahogo” entre amigas, y nada más.

“¿Las personas agredidas o las personas de las que se está hablando que tienen, que estar con una mordaza?”, preguntaba Makoke, con bastante indignación. Suso Álvarez le aclaraba que Bárbara y Sofía aseguraban que nunca se pronunciarían al respecto, pero que están saliendo datos que solo ellas dos deberían conocer. “A mí Sofía Cristo nunca me ha pasado información”, insistía Makoke.

Así, Makoke explicó que ella le preguntó a Sofía en directo por la información que se estaba tratando en el programa, porque es su amiga, y que José Antonio Avilés ve esos mensajes. “Se llama filtran información. Si te está hablando durante la emisión del programa y te está contando cosas se llama filtrar información, aunque lo intentemos adornar”, le señalaba Cristina Porta entonces. “¿Alguien duda de que a ellas también les viene bien y que dentro de un tiempito les vamos a ver sentadas hablando del tema? Lo hemos visto durante muchísimos años”, añadía la periodista.

“¿Filtrar información por qué? ¿Porque está hablando de un tema que se está hablando en ese momento en televisión porque? Yo le puedo preguntar como amiga que cómo se siente. Eso no es filtrar información, porque las cosas que me cuenta en ningún momento las digo”, seguía defendiéndose Makoke.

Otra colaboradora opinaba entonces que Bárbara Rey está dando un discurso de que hay que proteger a Ángel Cristo, que le da miedo lo que pueda pasarle, pero “insisto: mandarte datos, informaciones y cosas durante la emisión de un programa y de ese tema en concreto, eso no lo llamo desahogo. Desahogarte es con tu familia, no a amigos que trabajan en platós de televisión”.

Antonio Sánchez Casado tomaba la palabra para decir que aceptan toda la información que quieran dar porque viene bien, pero no de la forma en la que se está pronunciando Bárbara Rey. Sandra Barneda, por su parte, le dijo a Makoke que le podía comprar su amistad con Sofía y que se quisiera desahogar, pero que la DJ “le escribió también a Avilés y lo había visto dos veces en su vida, y no se caracteriza por su discreción”. “Yo te creo y creo que como amiga se le puede haber ido, y que te diga: oye, no lo digas. Pero de Sofía Cristo con Avilés eso es lo que no me cuadra”, terminaba la presentadora.

