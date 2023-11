Bárbara Rey señala desde 'Y ahora, Sonsoles' a Mediaset: "No hay que olvidar nunca el nombre del presidente"

Continúan las reacciones de la incendiaria entrevista que ofreció Ángel Cristo Jr. en el estreno de De viernes, el nuevo programa de Telecinco que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. Si por la mañana de este lunes era Sofía Cristo la que rompía el silencio en Espejo Público, por la tarde lo hacía la propia Bárbara Rey en Y ahora, Sonsoles.

La exvedette llamó por teléfono al programa de Antena 3 y comenzó su intervención negando categóricamente que todo esto sea un montaje para ganar dinero. "Jamás en la vida lo haré", aseguró. "Mi vida es complicada pero es verdad, montajes ninguno. No sé si mi hijo está influenciado o no, pero no voy a hablar mal de mi hijo, no voy a aprovecharme de lo que diga para vender exclusivas ni limpiar mi imagen ni nada de nada".

Bárbara reconoció a Sonsoles encontrarse "triste" y "mal" y afirmó llevarse bien con sus hijos "salvo los problemas de todas las casas". Por eso, todo lo que Ángel Cristo Jr. contó en Telecinco la ha "sorprendido enormemente", aunque "alguna vez he tenido motivos para pensar que podía hacer alguna cosa, pero no tan fuerte". "Nunca pensé que fuera a hacerme daño", comentó.

[Antena 3 y Telecinco se citan por la entrevista de Ángel Cristo Jr en 'De viernes']

"Estoy acostumbrada a lidiar con los medios. Me he encontrado en muchas ocasiones donde me han agredido de forma desconsiderada. Me he defendido y lo he sabido afrontar. Mi hija también tiene una habilidad y una forma de ser muy transparente, pero mi hijo es una persona muy introvertida. Yo nunca lo he visto hablar así, para nada. Ángel no está preparado", continuó.

Bárbara Rey terminó 'disparando' contra Mediaset porque, bajo su criterio, sólo hay un responsable de las barbaridades que su hijo soltó en De viernes. "Todos sabemos cómo funcionan ahí [Telecinco]. Ellos quieren lavar su imagen, pero van por muy mal camino. No es la fórmula ni la manera", dijo. "Conozco al medio y por eso tengo mucho miedo. No puedo hablar más claro, y quien se dé por aludido que lo haga. No hay que olvidar nunca el nombre del presidente, y no de España. Lo habéis entendido".

Esto dejó completamente descolocada a Sonsoles, que se limitó a decir un "a ver, a ver. ¿Perdona?". "No, nada. Yo creo que eso lo podéis entender" replicó Bárbara. "No, no. Yo lo he entendido. Yo no tengo pelos en la lengua y miedos los justos. Lo que tú has dicho es una venganza, eso lo digo yo. Yo tomo nota de todo", certificó la presentadora, ex de la cadena de Fuencarral. Después de estas palabras, conviene recordar que el presidente de Mediaset es Borja Prado.

