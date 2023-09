Bárbara Rey banaliza sobre el caso Rubiales en 'Cuentos chinos' y Jorge Javier le llama la atención: "No seas caspa"

En su segunda noche, Cuentos chinos ha ido tomando forma, especialmente al contar con sus primeros invitados. Con Bárbara Rey como plato fuerte de la noche, que fue también anunciada como nueva colaboradora con su propia sección, la vedette vivió un momento más que desafortunado cuando hizo una referencia completamente fuera de lugar al caso Rubiales cuando Carlos Sobera entró en el plató para promocionar su nuevo programa, El musical de tu vida, que se estrena este miércoles 13 de septiembre a las 22:45 horas.

El presentador vasco venía de promoción y no dudó en darle un caluroso abrazo a Jorge Javier Vázquez, quien estuvo ausente en las últimas galas de Supervivientes por baja médica. “¡Qué alegría me da verte! Bienvenido, muchas gracias”, decía Vázquez con una sonrisa. Un reencuentro muy especial que quedo algo deslucido a raíz de los comentarios de la vedette. Cuando Sobera fue a saludarla, ésta lanzó un comentario que dejó perplejo tanto al vasco como al conductor catalán.

“Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser…”, decía la también actriz, quien mantenía cierta distancia prudente de Sobera, el cual se quedó parado con los brazos abiertos y sin saber muy bien cómo reaccionar. Afortunadamente, Jorge Javier Vázquez estuvo rápido, provocando que ambos se saludasen. “¡Bárbara, no seas antigua, hija!”, exclamó el presentador, logrando que Sobera y Rey se abrazasen.

[Bárbara Rey, libre de vetos en su visita a 'Cuentos chinos': "No soy republicana, pero lo voy siendo"]

Lejos de aparcar la broma, la vedette siguió haciendo referencia al inapropiado beso que Rubiales le dio a Jenni Hermoso y por el que la Audiencia Nacional le ha citado a declarar como imputado este viernes 15 de septiembre por un presunto delito de agresión sexual y coacciones. “A ver, abrázame. Tócame un poquito, anda, que yo te dejo. Que se te enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos problemas”, decía la actriz y exmujer de Ángel Cristo. Sobera intentó poner la nota de humor para evitar tensión. “¡Qué medio me da Bárbara!”, señaló.

Bárbara Rey, en 'Cuentos chinos'.

Justo después de sentarse, Vázquez no dudó en llamar la atención a la murciana por sus comentarios, dado que estaba banalizando un caso que ha provocado fuertes reacciones sociales y que está ahora en manos de la Justicia. “Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa”, dijo el conductor catalán.

La actriz no dudó en replicarle. “Yo no soy caspa ni lo seré. Lo que soy, es una persona con sentido común”, dijo la vedette, bromeando con que él usaba champú “H&S” y que por eso no tenía caspa, haciéndole una peineta ante un Carlos Sobera que no sabía dónde meterse. A pesar de los gestos, quedó claro rápidamente que Jorge Javier Vázquez y Bárbara Rey se tienen mucha confianza, dado que el de Badalona quiso recordar que él adoraba a la vedette.

