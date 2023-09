La reacción de Sandra Barneda a la pulla de Jorge Javier Vázquez sobre los colaboradores "aburridos"

Sandra Barneda se ha sentido aludida ante las pullas que lanzó Jorge Javier Vázquez en el debut de Cuentos chinos, su nuevo programa. El presentador badalonés no dudó en lanzar dardos tanto a Ana Rosa Quintana, quien ha heredado la franja de Sálvame y estrenará TardeAR este lunes 18 de septiembre, tanto a aquellos colaboradores que, según compartió el conductor, deberían "ir a la cárcel por aburrir".

Todo surgió cuando Susi Caramelo le preguntó al de Badalona si había visto la televisión durante el verano. Fue ahí cuando Vázquez no dudó en arrojar una pulla de forma indirecta a los formatos que han servido de relevo temporal en la temporada estival. "He visto mucho la tele y si yo si fuera alguno de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera", señaló.

"Están buscados por tentativa de homicidio, seguro. Me ha hecho mucha gracia porque he visto a mucha gente trabajado en televisión que estaba trabajando en radios, periódicos o confidenciales que hablaban mucho de la gente que trabajábamos en televisión y yo cuando les veía sentados en un plató pensaba: '¿Por qué?'", añadió.

Realmente eran indirectas que podrían interpretarse de muchas formas, pero que Sandra Barneda ha visto como un ataque para su magacín, el cual ha sido el sustituto directo de Sálvame durante el verano y cuyas audiencias no han estado a la altura del formato de La Fábrica de la Tele. Tanto Barneda como César Muñoz reflexionaron sobre la probabilidad de "haber sido sosos" en los tres meses que lleva Así es la vida en emisión.

Todo surgió cuando Alejandra Rubio entró en el plató. La nieta de María Teresa Campos ha sido blanco de ataques por haberse reincorporado al trabajo apenas unos días después de la muerte de su abuela. Barneda no dudó en salir en su defensa, señalando que cada persona gestiona el duelo de manera distinta; además de que Rubio se ha convertido en la única cara visible de las Campos, dado que Terelu Campos y Carmen Borrego no se sienten con fuerzas de regresar a un plató de momento.

"A veces ponemos el ojo crítico donde no tenemos que ponerlo. En tu caso, Alejandra, la procesión va por dentro. La vida continua y la tristeza no tiene un vestido particular", compartía, ante una Alejandra Rubio visiblemente emocionada. "La verdad, es que me ha molestado bastante, porque conozco lo mal que lo estás pasando y creo que a veces somos muy injustos y escribimos cosas que no deberíamos", agregó Barneda a modo de defensa.

Con su defensa a la hija de Terelu, Barneda quiso destacar el cariño que le tiene a su equipo y que su defensa, más que a su persona, es para la gente que levanta el programa. "Como os he cogido cariño a todos tengo una sensación de no criticar sino de tratar de proteger al equipo que formamos, hagamos la audiencia que hagamos. Siempre hay que protegerse", decía.

La también escritora señalaba que su magacín tampoco le está "yendo mal" y que no dudaba en que "irá a mejor". De esta forma, Barneda no sólo se defendía de las indirectas de Vázquez, sino que recordaba cómo la intención de Telecinco es convertir a Así es la vida en el magacín telonero de TardeAR; confiando así en la línea ascendente que ha logrado el formato en los últimos meses.

"A mí me gusta proteger a la gente y valorar el trabajo que hacéis día a día. Igual que nosotros tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Un día tenemos un día mejor y otro día lo tenemos peor. Un día lo tenemos más divertido y otro más soso, no lo podemos evitar", argumentaba, a modo de reflexión. Su compañero en la mesa, entonces, daba una lanza a favor también del programa: "¿Crees que hemos sido sosos?" Una pregunta retórica, ya que el propio extremeño se respondía a sí mismo: "yo me lo estoy pasando muy bien".

Fue ahí cuando Barneda quiso zanjar rápido el tema y evitar entrar en la confrontación. "Oye, nos estamos metiendo en un jardín", decía antes de cambiar de tema y seguir con actualidad.

