El público de 'La Voz: All Stars' protesta con el súper bloqueo de Pablo López a Luis Fonsi: "¡Eso no se hace!"

Luis Fonsi y Pablo López en 'La Voz: All Stars'.

La Voz no ha querido irse por Navidad. Tras la final de infarto de la décima edición del talent musical, con el que lideró rotundamente el pasado viernes 15 de diciembre; el concurso de Antena 3 acaba de estrenar su primera edición All Stars. Las mejores voces que han pasado por el formato que presenta Eva Gonzalez. Con una primera gala que logró liderar el prime time en materia de cuota de pantalla, hubo momentazos, como el pequeño rifirrafe entre Pablo López y Luis Fonsi.

Un ‘conflicto’ que provocó que hasta el público protestase. Todo comenzó en una de las audiciones a ciegas, en la que se subió al escenario Curricé, quien participó en la edición de 2020 en el talent show, estando en el equipo de Antonio Orozco, quedando en cuarta posición. Por supuesto, era lógico que los tres de los cuatro coaches quisieran ficharlo para su equipo en esta edición All Stars.

Cantando Radiactive, del grupo Imagine Dragons, el madrileño provocó que los cuatro coaches se girarán, con el malagueño siendo el primero en reconocerle. Para Luis Fonsi, la voz de Curricé era nueva, dado que él no estuvo presente en la séptima temporada del talent show, como le pasó a Malú. Justo en esa edición, fueron Laura Pausini y Alejandro Sanz los que estuvieron con Antonio Orozco y Pablo López, en una temporada marcada por la pandemia del COVID-19.

Por ello, tanto Fonsi partía con desventaja frente a Pablo López y Antonio Orozco. Cuando el puertorriqueño comenzó a lanzar su discurso para convencerle al madrileño, este recordó que no estuvo en la edición de 2020. Cuando quiso ganarse al aspirante, el puertorriqueño vio cómo se tuvo que quedar con la palabra en la boca, pues Pablo López apretaba el botón del superbloqueo.

El cantante de Despacito no podía creerse lo que acababa de suceder, quedándose completamente perplejo. De hecho, Curricé también se sorprendió, al quedarse boquiabierto mirando la escena. Obvio, Malú y Antonio Orozco no podían parar de reír, con el catalán lanzando sonoras carcajadas. “¡Qué sensación tan horrible, te lo juro!”, confesaba Fonsi ante las cámaras. Es horrible porque justo cuando comenzaba a fluir… nada ¡chas! Me giran la silla”, agregaba.

'La Voz: All Stars'.

Parece que el malagueño se dio cuenta de que había metido la pata. “¡No pasa nada!”, exclamaba el público. “Perdóname, Fonsi, por favor”, le suplicaba el malagueño. “Me gustaría decir algo pero es que...”, intentaba decir Orozco, no pudiendo reprimir las risas. “Creo que no se puede decir nada en este momento”, pudo decir, con el puertorriqueño aún desconcertado. “¡Tú! ¡De todas las personas! ¿En serio? Si me dijiste que íbamos a bloquear a Antonio”, le recriminó Fonsi.

El público no dudó en protestar por la actitud de Pablo López. “¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace!”, dijeron al unísono los espectadores presentes en el plató. “Gracias, pueblo”, dijo Fonsi, levantándose al ver que la audiencia le apoyaba. A pesar de sentir culpable, lo cierto es que la jugada le salió bien al malagueño, pues Curricé lo elegía como coach para enfrentar a la siguiente fase, la de las batallas.

