De 'La Voz: All Stars' a 'Pasword': Atresmedia desvela todas sus cartas de la programación de Navidad

Atresmedia ha preparado una programación especial en sus canales de televisión, Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries, para disfrutar en compañía de todos y “donde estamos todos” con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad. El día 22, coincidiendo con el Sorteo Extraordinario de Navidad, se darán oficialmente inauguradas estas fechas y, con ellas, también los contenidos especiales para afrontar la recta final del año.

Un año más, las principales cadenas del grupo ofrecerán la más completa cobertura del sorteo de la Lotería de Navidad desde Antena 3 Noticias y Espejo Público en Antena 3 y, en laSexta, los madrugadores de Aruser@s estarán a primera hora para dar el relevo al especial de la cadena y despedirse hasta el año que viene dejando en todo lo alto el liderazgo matinal.

El entretenimiento no puede faltar en Antena 3 con varios especiales de La Ruleta de la suerte, Lo mejor de cada casa y Nochebuena con Tu cara me suena, los últimos programas del año de El Hormiguero, los de Password, noches con El Peliculón y ficción española e internacional con Amar es para siempre, Pecado Original y Hermanos. Además, este viernes, la cadena vivirá el estreno de La Voz: All Stars, donde algunas de las voces más destacadas del formato La Voz se vuelven a subir al escenario para ser el mejor entre los mejores.

laSexta también celebrará distintos eventos navideños con Zapeando, la despedida hasta 2024 de El Intermedio y una Nochebuena y Navidad con la mejor oferta de cine. Igualmente, todos los canales temáticos de Atresmedia TV -Neox, Nova, Mega y Atreseries- han preparado para estas fechas capítulos tematizados de series y en espacios emblemáticos, así como el estreno de algún título también mítico, entre otros contenidos, que serán los protagonistas de la parrilla de Atresmedia TV a lo largo de estos días.

ANTENA 3

En Antena 3, la audiencia encontrará un lugar en el que divertirse, emocionarse y disfrutar del mayor entretenimiento de la pequeña pantalla. La cadena tiene preparada una programación especial que acompañará a los espectadores en estos días de diciembre.

Desde primera hora del 22 de diciembre, Noticias de la Mañana iniciará la cobertura del Sorteo de la Lotería de Navidad, que proseguirá en ‘Espejo Público’ con conexiones en directo. Antena 3 Noticias seguirá informando en sus ediciones de los resultados del sorteo. Las unidades móviles de los equipos informativos estarán desplegadas por toda la geografía española para seguir los lugares en los que toquen los premios.

Los números podrán consultarse en la web de Antena 3 Noticias, que mantendrá cobertura en tiempo real del evento minuto a minuto. Además, a través de la web también estará disponible el ‘Comprobador’, donde los usuarios podrán verificar si su décimo ha sido premiado, así como la cantidad y con posibilidad de compartirlos a través de WhatsApp. Asimismo, habrá un mapa de premios donde se podrán consultar, en tiempo real, los lugares donde caen los décimos agraciados.

Toda esta cobertura se podrá seguir en atresplayer y, los espectadores que se encuentren fuera de España, podrán verlo tanto desde la plataforma de Atresmedia TV como desde Antena 3 Internacional.

Especiales navideños de ‘La ruleta de la suerte’

Coincidiendo con el día del Sorteo, el viernes 22 de diciembre, La Ruleta de la suerte dedicará el programa a “No todo en la vida es dinero”, esas pequeñas cosas de las que se puede disfrutar en la vida sin tener que echar mano de la cartera ni de la cuenta bancaria.

No será el único especial que prepara el concurso conducido por Jorge Fernández, ya que el miércoles 27 de diciembre, La Ruleta de la suerte homenajea a los abuelos y abuelas con un programa que recuerda las navidades de los años sesenta y setenta. Un programa en consonancia con la iniciativa de Antena 3 y laSexta, Hablando en Plata que busca poner en valor a la generación silver y reconocer su gran aportación a nuestra sociedad.

En esta ocasión concursarán Alejandra, que es actriz, y su abuela Mari Carmen, ambas de Córdoba, a las que les gustaría hacer juntas un crucero. Igual que a Rosalía y su nieto Dani, ingeniero electrónico, de Granada, con ganas de hacer un viaje en común. En tercer lugar, participarán Lucía, estudiante de Comunicación Audiovisual, y su abuela Ana, ambas de Madrid, con el deseo de viajar a Alemania para visitar al resto de la familia.

Y, para terminar la semana, el viernes 29 de diciembre, La Ruleta de la suerte girará en torno a la temática de Navidades en familia con un nuevo programa cuyos atriles estarán ocupados por tres parejas de hermanos: Fátima y Queque, hermanas sevillanas, Alfonso y Javi, de Madrid, y Victoria y Fernando, hermanos también, de Murcia.

Estreno de ‘La Voz: All Stars’ y grandes títulos ‘El Peliculón’



En la noche del viernes 22, estreno de lujo con La Voz: All Stars, donde las voces que ya han brillado en el formato de La Voz se vuelven a subir al escenario para convertirse en la mejor entre las mejores.

La Voz: All Stars rinde así homenaje a las 10 ediciones que el formato de Antena 3 lleva en nuestro país. En esta ocasión, Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López se vuelven a meter en la piel de coaches y serán los encargados de formar sus equipos y triunfar en este programa tan especial.

La Voz: All Stars arranca este viernes con las caracterísiticas ‘Audiciones a Ciegas’ del formato original. Con Eva González como maestra de ceremonias, cada coach podrá quedarse con cuatro talents y así saldrán las 16 voces que pasarán a la siguiente fase.

También como principales bazas de estas fechas, El Peliculón ocupará algunas noches de las navidades de Antena 3 con grandes estrenos como A todo tren y Mamá o papá.

Nochebuena y Navidad

En Nochebuena, Antena 3 Noticias 2 adelanta su emisión a las 20:30 horas para dar paso al Mensaje de Su Majestad el Rey a las 21:00 horas. A continuación, la cadena ofrecerá Lo mejor de cada casa; una selección con las imágenes más divertidas, impactantes, sorprendentes… de las cadenas del Grupo en 2023.

Música y espectáculo televisivo seguirán en Antena 3 de la mano de Nochebuena con Tu cara me suena, con el repaso más completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, las más emocionantes, las ganadoras, las más divertidas…

El día 25, Navidad, la cadena ofrecerá una programación de día festivo, que incluirá reemisiones de Cocina abierta de Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte por la mañana y cines por la tarde, mientras que en Prime Time mantendrá su programación habitual con un capítulo nuevo de Hermanos, la serie líder.

Invitados de la última semana de ‘El Hormiguero’

Esta semana, El Hormiguero cierra otro año como líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión en el año con los últimos invitados de 2023. Tras la visita de Raphael (lunes), Kelsey Grammer (martes) y Bertín Osborne (miércoles), el espacio pone el broche final con Cristina Pedroche, con quien Pablo Motos hablará de cómo está preparando la próxima transmisión de las campanadas de fin de año. Una cita ya clásica en la Nochevieja de Antena 3, donde estará acompañada nuevamente por el chef y presentador Alberto Chicote.

Y, precisamente con Cristina Pedroche, Antena 3 pasará los últimos sábados del año con las entregas de Password. Capítulos de estreno de Amar es para siempre y Pecado Original y Y ahora Sonsoles invita cada tarde a su audiencia a compartir la Navidad. Actualidad y el entretenimiento para disfrutar en compañía y también mucha emoción con las pruebas de Pasapalabra, con Roberto Leal.

LASEXTA

laSexta también arrancará su programación típicamente navideña con el Sorteo de la Lotería, con un seguimiento constante a los números y los lugares donde recaiga la suerte en una cobertura especial con el sello propio de la cadena que lleva ofreciendo ya durante cinco años consecutivos. A primera hora de la mañana, el equipo más madrugador de la televisión arrancará a las 07:00 horas con El Humorning de Aruser@s para dar paso, a partir de las 09:00 horas, al especial de laSexta Noticias que, con el compromiso habitual de no comentar mientras se escuchan los números extraídos, recogerá en directo toda la emisión del tradicional sorteo y realizará igualmente conexiones con los lugares afortunados.

La señal de esta cobertura podrá seguirse en directo también a través de atresplayer. Asimismo, volverá a activarse, de nuevo, el ‘Lotómetro’ en lasexta.com, que permitirá dejar apuntados los números de los usuarios y recibir las notificaciones al salir del bombo, dando la posibilidad de compartir los resultados. Junto a esto, de nuevo, las ediciones de laSexta Noticias dedicarán una amplia cobertura a los resultados del sorteo.

‘El Intermedio’ reparte amor y concordia en su especial navideño

Este jueves, 21 de diciembre, El Intermedio celebra la Navidad con un especial lleno de amor y concordia. Así, en el tradicional programa navideño que prepara ‘El Intermedio’, Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juárez y Thais Villas se adelantan al Sorteo Extraordinario de Navidad y, desde un plató transformado en un salón de loterías, repartirán sentimientos de reconciliación, sobre todo entre nuestros políticos, que tantos desencuentros y rivalidades han demostrado a lo largo del 2023 que ahora termina.

Para fomentar el espíritu navideño, El Intermedio ha sacado un camión a la calle para difundir el amor y la concordia entre Sánchez y Feijóo, Puigdemont y Abascal, o Irene Montero y Yolanda Diaz. Al grito de “A puto defender la Navidad”, este especial anima a que los rivales políticos detengan sus rencillas para disfrutar de estas fechas.

Junto a los colaboradores habituales, el especial contará también con alguno de los ingredientes fundamentales que hacen único este formato donde la ironía bien manejada es su seña de identidad. Entre otros “clásicos” del programa, estarán Aznarito y Felipón comentando el insólito sorteo que se estará celebrando en el peculiar salón de loterías en el que se ha convertido el plató de El Intermedio para la ocasión. Tras la emisión de este especial, laSexta ofrecerá el cine de Proyecto Rampage.

Apuesta de ‘El Taquillazo’ como marca del cine de Navidad de laSexta

En la Nochebuena del domingo, El Taquillazo protagonizará el prime time de la cadena, tras el Mensaje de Su Majestad el Rey a las 21:00 horas. laSexta ha decidido apostar por su contenedor cinematográfico estrella para el Prime Time del domingo y también del día de Navidad, ya que ofrecerá títulos muy potentes de estreno. Tanto es así que, más allá del 24 y 25, El Taquillazo se mantendrá como marca del cine de navidades de laSexta. En el Prime Time del sábado, laSexta Xplica continuará como cada semana analizando y recogiendo los asuntos de máxima actualidad.

La programación habitual de la cadena, desde Al Rojo Vivo a laSexta Clave, pasando por el Zapeando más navideño y Más Vale Tarde seguirán acompañando a los espectadores durante estos días, al igual que laSexta Columna y Equipo de Investigación. Igualmente, las diversas ediciones de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias continuarán ofreciendo toda la información de estas fechas.

