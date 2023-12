Antonio Montero cree que Isabel Pantoja quiere ser enterrada con las pertenencias de Paquirri

Fran Rivera cargó contra Isabel Pantoja el pasado 15 de diciembre en ¡De Viernes!, donde recriminó a la tonadillera, entre otras cosas, no darle una serie de objetos que pertenecieron a su padre, el torero Paquirri. Un tema que lleva años tratándose en televisión, y de lo que ya habló en su día Kiko Rivera en aquel especial llamado Cantora: la herencia envenenada.

Isa Pantoja se ha pronunciado al respecto en Telecinco, en Vamos a ver. Comentaba que ella nunca ha visto esas pertenencias, que solo hablan de ellas “personas externas, que no tienen nada que ver con la familia que han estado allí en algún momento y dicen haber visto o saber”. La joven se mostraba partidaria de devolver los “trastos”, y recriminó que Fran Rivera nunca entrase a ver a Kiko Rivera cuando era pequeño.

Desde TardeAR recogieron las palabras de Isa y las desgranaron, destacando cómo ella habla de lo que hay en la finca Cantora cuando la pisa “lo justo” e “incluso tiene que saltar una verja para acceder” a la misma. “Estas declaraciones de Isa Pantoja, ¿qué significan? Hay que ponerlas en contexto. El mensaje subliminal es un zasca a su hermano, porque ahora mismo no hay relación ninguna, se llevan supermal, y si los trastos no están en Cantora, ¿dónde están?”. “Dice que ella nunca lo ha visto, pero bueno, que su hermano tardó 40 años en verlo”, apostillaba por su parte Jorge Pérez.

Carmen Borrego aportó como dato que “Kiko Rivera no es la única persona que ha visto estas cosas en Cantora. Las amigas de Isabel han hablado muchísimas veces y han dicho que esos trajes están ahí”. Y añadía que Isa no se atreve a hablar en contra de su madre por lo dañada que está la relación entre ambas, y que prefiere huir a hablar mal.

“Yo creo que el verdadero interés de Isabel Pantoja es enterrarse ella el día de mañana con todos los trastos alrededor como hacíamos los faraones”, decía con ironía Antonio Montero. Y Suso Álvarez opinaba que Isa Pantoja constantemente “busca la aprobación de su madre, porque este discurso también es como diciendo: mira, mamá, yo te estoy apoyando públicamente”.

Como la existencia o no de pertenencias de Paquirri seguía generando debate en el programa, y se invitaba a que no se perdiese la esperanza de que devolviera las cosas a sus hijos, Sandra Barneda, por su parte, lanzó na propuesta. “Yo me presto a hacer de mediadora. Así es la vida puede entrar en Cantora y buscar los trastos y llevárselos”, decía la presentadora, que apuntaba que entraría con su compañero César Muñoz. “Que no nos pille justo en Navidad, el 26 o 27 nos iría bien”, bromeaban.

