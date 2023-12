‘TardeAR’ desvela el papel que tuvo María Teresa Campos en la separación de Fran Rivera y Eugenia

El pasado viernes, Fran Rivera se sentó en ¡De Viernes! en Telecinco para dar una entrevista en profundidad sobre su vida. Habló de su nula relación de sus hermanos, de la antipatía que siente hacia Isabel Pantoja, y también desveló que su madre, Carmina Ordóñez, le recomendó que no se casase con Eugenia Martínez de Irujo. Una entrevista por la que podría haberse embolsado hasta 150.000 euros.

Aquella entrevista sigue alimentando todos los programas de Telecinco (y también de la competencia), y así, en TardeAR, han recordado cómo Carmina dio una entrevista en la que se expresaba claramente sobre el matrimonio. “Siento que es una absoluta injusticia que me echen a mí la culpa de la separación de mi hijo. Aunque sé que Fran no me culpa, Eugenia, no lo sé...”, apuntó la difunta colaboradora televisiva en una exclusiva para Diez Minutos. “Sé que Fran ha hecho todo más por evitar la ruptura. Es muy duro contar por qué se han separado. Ellos son los que tienen que decir cuáles son los motivos”, diría también.

Paloma Barrientos, desde el plató, reflexionó sobre cómo “Fran está escribiendo su historia ahora”, pero que en esa separación hubo infidelidades. La periodista también habló de “errores” por parte de Eugenia, algo que molestó a Antonio Montero; no entendía que para el torero se hablase de infidelidades, y para ella, de errores, dando a entender que esos errores también iban relacionados con la fidelidad.

[Fran Rivera recuerda cómo su madre contó en ‘Crónicas Marcianas’ sus malos tratos: “Con ella no estuvo bien visto”]

“Yo he podido hablar con una persona que conocía muy bien al matrimonio y me dice literalmente era muy jóvenes y por parte de los dos había mucha inestabilidad, infidelidades, y discusiones”, revelaban también los colaboradores de TardeAR.

Sobre las citas que habían hecho a la entrevista de Carmina Ordóñez, se destacó que se producía una semana después de que Eugenia emitiese un comunicado de separación. “Hoy viene, atención, Paloma Barrientos, y nos va a dejar con la boca abierta con quién fue la persona que redactó ese comunicado”, introducía Miguel Ángel Nicolás.

“Es una cosa que Miguel Ángel ni lo sabía, ni lo imaginaba. Cosa rara, porque sabe siempre todo. Bueno, pues os cuento quién escribió ese comunicado: fue María Teresa Campos”, detallaba la periodista, en referencia a la comunicadora fallecida el pasado septiembre. “Tenía una relación espléndida con Eugenia y en ese momento, pues hubo...” seguía diciendo Paloma. Ana Rosa Quintana valoraba que “fueron inteligentes buscando a una persona que supiese escribir”. “Buscando una persona que con absoluta objetividad hizo ese comunicado que recibimos”, seguía exponiendo Barrientos, mientras que otro compañero destacaba que el comunicado fue distribuido por la agencia EFE, y que fue la primera vez que la agencia comunicaba una ruptura.

