Fran Rivera recuerda cómo su madre contó en ‘Crónicas Marcianas’ sus malos tratos: “Con ella no estuvo bien visto”

Esta noche, Fran Rivera ha sido uno de los grandes invitados de ¡De Viernes!, el programa de corazón que tiene Telecinco en su prime time. Santi Acosta se ha encargado de entrevistar en profundidad al torero, quien ha hablado, como pocas veces, de su relación con su madre, o cómo sabía que su relación con Eugenia Martínez de Irujo no iba a funcionar.

Una de los bloques estuvo dedicado a las parejas que tuvo su madre. “En eso ha sido en esa ha sido malísima”, decía el torero, en referencia a cómo las elegía. En concreto, se hizo hincapié en su relación con el bailarín Ernesto Neyra, y cómo hubo una foto que salió de una revista en la que los dos posaban, ella, con un ojo hinchado. Ella entonces aseguró, a la prensa y a su familia, que se había caído, y como Fran dudó acabaron discutiendo.

Más tarde, Carmina Ordóñez reconoció en Crónicas Marcianas que había sufrido violencia machista. “Yo vendo exclusivas, las he vendido, las seguiré vendiendo siempre que pueda. El único montaje que he hecho en mi vida ha sido ese, para que nadie supiera que ese señor me ponía a mí la mano encima”, le explicó Carmina a Javier Sardà, en aquel lejano año 2001.

“Hoy día eso está bien visto y con mi madre pues no estuvo bien visto”, lamentaba Fran ante Santi Acosta. “Porque cuántas mujeres han salido ahora que sabemos que han sido maltratadas que no daban el perfil, ¿no?”, preguntaba Rivera.

Tras lanzar esa cuestión, ¡De Viernes! rescató un fragmento en el que Carmina Ordóñez le contaba a María Teresa Campos que estaba molesta con cómo la justicia le estaba tratando, pues no le habían admitido las demandas hasta en dos ocasiones. “Estoy la tercera vez en el Constitucional. Disgustada no, estoy desilusionada, muy desilusionada y sé que te voy a ganar”, vaticinaba, de forma errónea, Carmina Ordóñez.

Al respecto, el invitado daba las gracias a dios por cómo “ha avanzado mucho todo esto, las leyes y todo esto, porque la verdad es verdad que mi madre no daba el perfil, pero no es que no da el perfil, es que era una mujer con tantos cojones. Yo nunca jamás en la vida me hubiera podido imaginar que un hombre le podía poner la mano encima a mi madre”. Fran terminó el bloque diciendo que compañeros suyos de de televisión no quisieron dar la cara por Carmina ante la ley. “Yo creo que la decepción que se llevó tan grande de mucha gente la llevó a la droga también”, sentenciaba.

