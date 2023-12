La racha de victorias en prime time en la última semana: un respiro para Telecinco en su peor año

La nueva Mediaset continúa intentando sacar a flote las audiencias de Telecinco, que llevan en caída libre en los últimos meses. Sin embargo, la cadena principal del grupo ha vivido una de sus mejores semanas al encadenar varias victorias en prime time, algo que parecía casi quimérico hace meses porque se trataba de una franja -la más importante para retener a los anunciantes- que se le resistía.

De hecho, el canal de Fuencarral vivió un agosto negro después de que tan sólo fuera capaz de alcanzar el doble dígito en una ocasión, a pesar de estrenar varios formatos. La situación de Telecinco tampoco es que esté ahora para tirar cohetes, pero los números apuntan a una leve mejoría en lo que llevamos de diciembre.

Según los datos de Kantar Media que recogen las consultoras independientes Dos30', Barlovento Comunicación y GECA, Telecinco ha recuperado la segunda posición en detrimento de La 1, al marcar una cuota media provisional del 10,2%. Es decir, mejora medio punto el dato de noviembre. La privada aventaja en nueve décimas a la primera cadena de TVE. Además, la ventaja con Antena 3, que lidera con un 12,1%, se ha reducido. Si en noviembre la distancia fue de 3,3 puntos, este mes sólo es de 1,9.

Eso sí, mucho tienen que cambiar las cosas para que Telecinco no consume su peor diciembre de su historia, empeorando el 10,7% que anotó en 2022, cuando se pegó un tremendo batacazo al caer hasta al tercer puesto -La 1 se aprovechó del tirón del Mundial de Qatar-, algo que no ocurría desde 2009. La recta final de Pesadilla en el paraíso o Para toda la vida: The Bachelorette profundizaron en la crisis de audiencia.

Este alivio viene a raíz de los triunfos de GH VIP, Got Talent y Crónicas Marcianas: El reencuentro. La racha comenzó hace siete días, cuando la gala principal del reality de Telecinco se aprovechó de la ausencia de MasterChef Celebrity para ganar en el horario de máxima audiencia, con un 12,9% y un millón de espectadores. El programa de Marta Flich ganó a Joaquín, El Novato, que recibió a Cristina Pedroche (9,4%) y al Lazos de Sangre dedicado a Lola Flores (8%).

Ángel Cristo Jr, en 'De Viernes'.

De viernes también se favoreció de que Antena 3 decidiera aplazar la final de La Voz para emitir en su lugar un refrito con los mejores momentos de la edición. La presencia de Ángel Cristo Jr. en el plató del programa pilotado por Santi Acosta y Beatriz Archidona disparó la audiencia hasta el 16,3% y 1.403.000 espectadores.

Ya el sábado Got Talent pudo recuperar el liderazgo que perdió la semana anterior con el cine de Cuatro. El formato de Fremantle anotó un 12% y 1.193.000 espectadores en una noche en la que apenas tuvo competencia. Password, su rival más directo, se tuvo que conformar con un tibio 7%.

'GH VIP' se aprovecha de la ausencia de 'MasterChef Celebrity' y suma dos jueves consecutivos ganando

Más ajustada fue la victoria del debate de GH VIP en la noche del domingo. La entrega presentada por Ion Aramendi (11,9% y 1.063.000 televidentes) consiguió más share, pero menos espectadores que su competencia al acabar mucho más tarde. Pero el programa ganó en estricta competencia (22.14-23.56) al cine de La 1, John Wick 2 (9,2%) y Secretos de familia (10%), al imponerse con un 10,7%.

Este martes, la nostalgia provocada por el reencuentro de Crónicas Marcianas funcionó muy bien en audiencia. El programa lideró el prime time con un gran 14,2% y 1.296.000 espectadores, por delante de Hermanos (13,6%), un hueso duro de roer y de la segunda entrega de MasterChef Junior 10. Lo cierto es que el dato fue más que sorprendente, porque el programa no tendría cabida en la parrilla de Telecinco al representar ese tipo de televisión de la que quieren desmarcarse.

'Crónicas Marcianas'.

Y el círculo se cerró este jueves, con otra victoria de la gala de GH VIP. Ya en su recta final, el reality lideró por segundo jueves consecutivo con un 13,3% y 969.000 espectadores en su tramo principal (23.01-1.51), marcando un nuevo récord de cuota. Todos estos triunfos son un soplo de aire fresco en esta crisis de audiencia que vive Telecinco, pues sigue estando muy lejos de Antena 3 en su day time.

