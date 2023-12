Así es Elsa Tortonda, la ganadora de 'La Voz': concursante de 'La Voz Kids' y pase de oro de 'Got Talent'

La Voz celebró la pasada noche su Gran Final. Una gala en la que cuatro finalistas se disputaban el triunfo y solo uno pudo hacerse con la victoria. Tras un emocionante programa, Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, se proclamó ganadora de la décima edición del talent musical de Antena 3.

La joven, de 19 años, se impuso a Miguel Carrasco, del equipo de Antonio Orozco, en la votación final. Nereida, también del equipo de Orozco, y Pablo, del equipo de Pablo López, quedaron en tercera y cuarta posición, respectivamente.

"Gracias, gracias, tengo muchísimas cosas que decir. Sobre todo, gracias a todas las personas que me han votado. Gracias a Fonsi por haber confiado en mí desde el primer momento. Gracias a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi pueblo, al equipo. No me lo creo", dijo la joven, muy emocionada, tras hacerse con el triunfo.

El estilo íntimo y dulce de la joven, de Badajoz, versionando Cuando nadie me ve, el mítico tema de Alejandro Sanz, convenció a los espectadores de La Voz, que decidieron con sus votos el ganador del programa. Elsa convirtió así a su coach, Luis Fonsi, en ganador del talent por primera vez en España. "Yo no me lo creo", dijo el puertorriqueño emocionado.

La joven pacense se hizo con el triunfo en una final repleta de emocionantes actuaciones, tanto de los cuatro coaches, Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi, como de grandes artistas como David Bisbal, Carlos Rivera, Morat, Manuel Carrasco o Maldita.

'La Voz Kids' y pase de oro en 'Got Talent'

Elsa estudia Periodismo en Sevilla, pero su gran pasión es la música. Un arte en el que la pacense lleva formándose desde muy pequeña. Con 4 años sus padres le apuntaron a música, luego a solfeo, canto y guitarra y, a día de hoy, sigue compaginando sus estudios con actuaciones.

Su paso por La Voz no es su primera experiencia televisiva. Antes de participar en el talent musical, la joven participó en la cuarta edición de La Voz Kids. Con tan solo 13 años, su interpretación de Olvidé respirar, de India Martínez, convenció a Rosario Flores y a Melendi, con el que decidió irse. Su paso por el concurso acabó en las Batallas, fase en la que su compañero Javier se impuso a ella cantando Durmiendo Sola, de Vanesa Martín.

Además, la joven ha participado en otros programas de televisión como Idol Kids (2019) y Got Talent (2021). De hecho, en este segundo logró ser finalista, con 16 años, después de que el jurado se pusiera de acuerdo para otorgarle el pase de oro grupal, tras impresionarles con su interpretación de Padre nuestro, de Diana Navarro, artista a la que conoció en la final.

"Qué preciosidad. Qué delicadeza, qué gusto al cantar. Qué bonitas todas las dinámicas que has creado con la canción y lo que transmites", señaló Edurne en ese momento. "Cuando estás de jurado, que en tan poco tiempo, cuando se acaba, a veces no sabes ni qué decir. Y hay otras veces, como en tu caso, que sobran las palabras. No haría falta decir nada", destacó Dani Martínez.

Elsa Tortonda, pase de oro de 'Got Talent'.

Seis años después de su paso por la versión infantil de La Voz y con una larga experiencia ya en televisión, Elsa consiguió conquistar a la audiencia con su dulce voz este viernes.

La joven interpretó Cuando nadie me ve y también puso compartir escenario con Carlos Rivera. Ambos mostraron mucha complicidad sobre el escenario cantando Para ti.

Desde un inicio, la voz de Elsa cautivó a los coaches de La Voz. Luis Fonsi y Antonio Orozco decidieron girar su sillón en las Audiciones a Ciegas tras su preciosa versión de Volaré en acústico y, en los Asaltos, la joven emocionó a todos los coaches con Aunque tú no lo sepas. De hecho, Luis Fonsi le dio el pase directo a la última fase del programa.

En los directos, Elsa eligió el tema de Aitana Vas a quedarte, que le hizo colarse en la semifinal y fue con su dulce y elegante versión de Si tú no estás aquí con la que convenció a la audiencia para darle su pase a la gran final en la que este viernes se ha proclamado vencedora. La joven logra así la oportunidad de firmar un contrato discográfico con Universal Music Spain.

