Eva González y Malú bromean con sus rupturas en la final de 'La Voz': "Ahí estamos, amiga. Como siempre, juntas"

Elsa Tortonda, del equipo de Luis Fonsi, se proclamó ganadora este viernes de la décima edición de La Voz. La joven, de 19 años, cautivó al público con su estilo íntimo y dulce y se impuso a Miguel Carrasco, Nereida Sanchón y Pablo Verdeguer, los otros tres finalistas.

Luis Fonsi logró, de esta forma, ganar el talent por primera vez en España. "Yo no me lo creo", dijo el puertorriqueño emocionado. Por su parte, Elsa agradeció al cantante su apoyo: "Gracias a Fonsi por haber confiado en mí desde el primer momento. Gracias a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi pueblo, al equipo. No me lo creo", dijo la joven.

La joven se ganó al público con su versión de Cuando nadie me ve, el mítico tema de Alejandro Sanz. "Es como una medicina para el alma la voz de Elsa. Nos limpia el alma por dentro, es como un abrazo de alguien que uno quiere mucho y no quiere que nunca le suelte", aseguró su coach tras su actuación.

Pero la de Elsa no fue la única actuación que emocionó durante la gran final. El programa estuvo repleto de conmovedoras actuaciones de grandes artistas como David Bisbal, Carlos Rivera, Morat, Manuel Carrasco o Maldita. Además, el programa contó con las voces de los coaches, que acompañaron a sus finalistas.

Luis Fonsi, Malú, Pablo López y Antonio Orozco arrancaron la final del concurso creando una preciosa versión de La mejor noche de mi vida, tema que Pablo López publicó en 2013.

La emocionante actuación de Malú y Luis Fonsi

Todos los coaches llegaron a la final con representación, excepto Malú, después de que ninguno de sus concursantes fuera elegido por la audiencia en la semifinal. La artista pudo, así, disfrutar de la noche sin los nervios del resto de sus compañeros.

Malú ha regresado en esta décima edición como coach a La Voz, coincidiendo con su vuelta también a la música, tras un parón de cuatro años por una lesión. Este mes de diciembre, la artista madrileña publicó A todo sí, un homenaje a sus 25 años de carrera con versiones de sus canciones más emblemáticas junto a otros compañeros de profesión como Alejandro Sanz, Melendi, Pablo López, Manuel Carrasco o Vanesa Martín.

Luis Fonsi y Malú en la final de 'La Voz'. ATRESMEDIA

Dentro de este nuevo álbum, Malú cuenta también con una versión de Ahora tú junto a Luis Fonsi, tema que ambos interpretaron en la gran final. La coach también cantó otro de sus singles, Ausente, una canción inspirada en su última pareja, Albert Rivera, tal y como reconoció a Risto Mejide en Viajando con Chester.

Y es que esta nueva etapa profesional de la artista coincide con una nueva etapa también en lo personal, después de que este año finalizara su relación con Albert Rivera, con quien tiene una hija, Lucía. Algo a lo que hizo alusión Eva González, de forma indirecta, durante la final de La Voz.

El comentario de Eva a Malú y su respuesta

Tras finalizar la actuación, la cantante comentó que ese mismo 15 de diciembre, hace 6 años, se celebraba una final de La Voz, que coincidía con el nacimiento de su sobrino, al que cantaron el Cumpleaños feliz. "Verás cuando sea mayor y le pongas este momento", señaló la presentadora.

Eva quiso después preguntar a Malú por sus próximos proyectos. "Hablando de años, el año que viene, movidito. ¿Cuándo vamos a poder verte en directo?", señaló. La artista contó que comienza con la gira en febrero: "Estoy emocionada porque se han vendido las entradas de Madrid en media hora y ha sido precioso. Sacamos segunda fecha, está prácticamente todo agotado y estoy muy feliz. Tengo unas ganas que me muero por subirme al escenario, por este formato más cercano", contó.

Fue justo después cuando Eva hizo referencia, de forma indirecta, a la ruptura de Malú con Albert Rivera. "Mira, yo no sé, pero a esta mujer le están sentando todas las cosas que le han pasado estupendamente, ¿eh?", bromeó la presentadora, comentario al que la artista reaccionó entre risas y con una irónica respuesta. "¡A ti tampoco te han sentado mal!", respondió la coach, en referencia a la ruptura de González con Cayetano Rivera el año pasado.

Ante la respuesta de Malú, la presentadora añadió con cariño: "Claro, ahí estamos las dos, amiga. Como siempre, juntas". Ambas se abrazaron haciendo patente su complicidad y la presentadora continuó con la gran final del programa.

