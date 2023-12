El “sistema anticuernos” de Kelsey Grammer (‘Frasier’) que Pablo Motos ha dejado al descubierto

El actor Kelsey Grammer ha participado este martes en El Hormiguero. El artista estadounidense está de promoción en nuestro país de la nueva temporada de la serie Frasier, que ha vuelto en plena era de la nostalgia por producciones del pasado. Una ficción que le permitió ganar una gran popularidad, y que le hizo conocer al personaje de una forma muy especial, y que ahora ha regresado con nuevos episodios disponibles en SkyShowtime.

Tanto conoce a Frasier que no se lee los guiones hasta el último momento para hacerlo todo más fresco. “Puede resultar un poco problemático para el resto de los actores. Pero si interpretas un personaje 20 años como yo descubres la forma de seguir siendo espontáneo sin tener que memorizar las frases, así parece que me sale más natural”, le confesaba a Pablo Moto, y admitiendo que algunas cosas sí que se las inventa.

“Frasier te ha dado mucho, pero ¿te ha quitado ofertas?”, quería saber el presentador, dirigiendo a la pregunta a si hay productores que siempre le ven como el personaje televisivo. “Creo que no me ha pasado demasiado, porque en Hollywood la gente es muy poco creativa a la hora de pensar en un actor que ha tenido éxito. Cuando saben lo que sabes hacer no quieren otra cosa”, le respondía Grammer, que asegura haber rechazado muchos personajes parecidos a Frasier, y de ahí que haya podido hacer todo tipo de personajes en otras producciones.

[El consejo que Isabel Preysler le ha dado a Tamara Falcó sobre su trabajo en ‘El Hormiguero’]

Su fama ha sido tal que una fan incluso se tatuó su fotografía. “Me pidió que se lo firmase, y se lo tatuó también. Ella era la novia del chico de sonido de una película que yo estaba rodando, me la presentó, me enseñó el tatuaje y me pidió que se lo firmase”, relataba el invitado. Esto sirvió a Pablo Motos para preguntarle por un tatuaje que tiene con el nombre de su mujer en una parte que no se ve.

“Ah, la has descubierto, es la típica foto de chantaje”, bromeaba el intérprete. Así, contó cómo su esposa, Kayte Walsh, con la que pasó por cuarta vez en el altar, le preguntó hace doce años si se tatuaría su nombre en una parte del cuerpo, y él dijo que sí, que claro. “Luego lamentó pedírmelo. A lo mejor en el momento de tener una indiscreción y dicen: ah no, que es de alguien”, en referencia a cómo el tatuaje está en su zona de la entrepierna. “Es un sistema anticuernos”, reflexionó Pablo Motos, que reconoció entre el público a personas a las que le parecía una buena idea.

Sigue los temas que te interesan