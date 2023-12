El zasca de Javier de Hoyos a Fran Rivera en 'Socialité' tras su dardo a María Patiño en '¡De viernes!'

María Patiño ha causado baja en Socialité. La periodista gallega debía aparecer este sábado 23 de diciembre conduciendo el formato producido todavía por La Fábrica de la Tele. Es más, su presencia causaba gran expectación, debido a cómo Fran Rivera arremetió contra ella este pasado día 22 en ¡De viernes! Sin embargo, ha sido Javier de Hoyos, director del programa, el que ha ejercido de presentador. Una situación que el cántabro ha querido aclarar, lanzando posteriormente un sonado zasca al torero.

Aunque la periodista gallega escribió en redes sociales el pasado jueves 21 de diciembre que este sábado día 23 iba a dar su “última exclusiva”, Patiño no ha aparecido por el programa que aún presenta. Su presencia era también esperada por cómo iba a responder al ex de Eugenia Martínez de Irujo, después de que éste dijese que la comunicadora “no tiene ninguna credibilidad”, además de lanzar un comentario que buena parte del público tildó de “machista” en redes sociales.

“Se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono”, dijo ante Santi Acosta y Bea Archidona, quienes no defendieron a su todavía compañera. Tampoco lo hicieron los colabores sentados en plató. Es más, pudo oírse una sonora carcajada de José Antonio León, quien fue compañero de trabajo de Patiño en Sálvame y Viernes Deluxe durante su etapa de reportero.

Por eso, su ausencia ha causado sorpresa. Inicialmente, Javier de Hoyos presentó el programa como si nada, informando de distintos temas de actualidad. De hecho, ha llamado la atención de que el formato no haya abordado la entrevista del día anterior, cuando ha sido algo habitual en anteriores entregas. Ahora bien, consciente de que el público se preguntaba por qué Patiño no estaba en plató, De Hoyos reveló que la periodista no ha acudido al programa por tener fiebre.

“Me veo en la obligación de conectar con la redacción del programa, con el guionista Arnau Martínez. Claro, para un día que me toca presentar, porque María está con fiebre”, comentó el director y conductor del formato antes de dar paso a una noticia relacionada con David y Victoria Beckham. Aunque Patiño haya sido baja este sábado 23, el cántabro sí que ha anunciado que la gallega estará presente el 25 de diciembre, celebrando la Navidad en el programa.

“Mañana 24 [Nochebuena] y también el 25 [Navidad], tendremos programa. Van a ocurrir cosas muy especiales. Sobre todo, presten atención al día 25, porque María Patiño tiene cosas muy importantes que contarles”, dijo antes de despedir el programa, aprovechando también para lanzar un zasca a Fran Rivera y mostrando su apoyo rotundo a la comunicadora. “Y voy a decirles una cosa. Hay veces en las que la gente intenta cuestionar la credibilidad de María Patiño. Para nosotros, la tienes al 100%”, dijo antes de cerrar el programa.

