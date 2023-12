María Patiño regresa a ‘Socialité’ tras su baja y encara lo que sería su recta final al frente del formato

El pasado miércoles, María Patiño causaba baja en Socialité, el programa de crónica social que Telecinco emite los fines de semanas y festivo. Por esa razón, el formato estuvo conducido por Javier de Hoyos. El periodista mandaba a su compañera “un beso especial porque tiene un herpes en el labio”. “No os voy a enseñar la foto que me ha mandado porque me mata ahora mismo, pero esperamos que para el viernes, que tenemos programa, esté bien”, añadía, antes de comenzar a presentar los contenidos de la jornada.

La ausencia de la gallega resultó especialmente llamativa, pues se producía un día después de que se hiciese oficial la separación de La Fábrica de la Tele (quien produce Socialité, y con quien María tiene contrato) y Mediaset. A partir de enero, los tres programas que aún mantiene la factoría (Socialité, Todo es mentira y Viajando con Chéster) pasarán a ser subrogados por otras productoras.

Ese mismo martes, María escribió en sus redes sociales: “Mi mérito, saber que una vez más no me equivoco. Mi mérito, no depender del poder para seguir dando por saco. Mañana nos vemos en Socialité”, lo que chocó más con su baja.

Pero María ya está en plena forma, y este viernes, día de la Inmaculada, Patiño ha vuelto a sus funciones. Y lo ha hecho arrancando el programa con una mala noticia. “Buenos tardes, socialiteros. Empezamos con la triste noticia del fallecimiento de la actriz Itziar Castro, a los 46 años”, decía en el inicio, y dando paso a su compañero Arnau Martínez, desde la redacción, para que aportase datos de última hora sobre el triste acontecimiento.

Otros de los contenidos que se han ofrecido en la entrega de este 8 de diciembre era la reaparición de los hijos de Concha Velasco tras la muerte de la actriz, y novedades sobre qué pudo llevar al torero Juan Ortega a no presentarse en el altar el día de su boda.

María Patiño encara así lo que podría ser ya su recta final en Socialité. Y es que el pasado martes también salían los nombres de María Verdoy y César Muñoz como sus posibles sustitutos al frente del programa, pues su lugar quedará libre en enero tras finalizar su contrato con la compañía de Adrián Madrid y Óscar Cornejo con Mediaset el próximo el 31 de diciembre.

