Beatriz Archidona: "No me molesta ni las comparaciones con 'Sálvame' ni que la gente lo eche de menos"

Ni me cansa ni me cabrea porque yo tengo muchos amigos que trabajaron allí. Fue una etapa de la vida donde ni todo lo que se hizo estaba mal y todo estaba bien. Es una etapa diferente. La gente lo veía, a la gente le gustaba, entonces yo no me canso que me comparen con un proyectazo como fue Sálvame. No me molestan las comparaciones, ni que la gente lo eche de menos. Es normal, era un día a día.