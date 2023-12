El dardo de Fran Rivera a María Patiño en '¡De viernes!': así arremetió contra la presentadora de 'Socialité'

Tras su entrevista grabada el pasado 15 de diciembre, Fran Rivera se sentó este pasado día 22 en el plató de De viernes para responder en directo tanto a Santi Acosta como a Bea Archidona, así como a los colaboradores del magacín nocturno. Tras una primera parte en la que no dudó en cargar contra Isabel Pantoja, así como en su medio-hermano Julián Contreras Jr.; como también hablar sobre su relación con su ex Eugenia Martínez de Irujo; la entrevista en plató tuvo un duro ataque a María Patiño.

El torero ha arremetido duramente contra la todavía presentadora de Socialité en el magacín producido por Mandarina. El hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ y Carmina Ordóñez volvía a pisar en directo un plató de Telecinco tras muchos años enfadado con la cadena. De una manera similar a la que hubo con las primeras partes de las entrevistas de Ángel Cristo Jr., De viernes optó por emitir la semana pasada una entrevista grabada que ha aumentado la expectación por una segunda parte con el matador ya cara a cara con los presentadores y los colaboradores.

Por supuesto, la primera parte ha servido como tema de actualidad para buena parte de los programas de Mediaset, como Fiesta, Vamos a ver, Así es la vida o TardeAR. Por supuesto, Socialité fue uno de ellos. María Patiño fue una de las primeras en reaccionar a las palabras de Fran Rivera, dado que su programa se emite justo por la mañana del sábado. La periodista gallega analizó las distintas partes de su entrevista grabada. Es más, entonó el mea culpa en lo referente a Carmina Ordóñez y en cómo la prensa la trató después de declarar públicamente ser una mujer maltratada.

“Le pedí disculpas a su hijo Julián en un programa y no tengo reparo en volver a pedirlas. Me hago cargo de mi actitud y creo que, realmente, muchos compañeros no estuvimos a la altura y, en ese sentido, tiene toda la razón Francisco Rivera”, aclaraba Patiño en plató del programa todavía producido por La Fábrica de la Tele. Ahora bien, aunque la presentadora reconocía sus errores y dio la razón al torero en varios aspectos de la entrevista, no dudó tampoco en afearle sus comentarios sobre Eugenia Martínez de Irujo y en cómo llevó Rivera la lucha por la custodia compartida con su hija Cayetana.

Fran Rivera en '¡De viernes!'

“Lo que él argumenta, para solicitar la guarda y custodia de su hija, en ese momento, es que Eugenia es una mujer inestable psicológicamente, que no cuida a su hija y que cuando va de viaje se queda en manos de la gente del servicio”, expresó el pasado sábado 16 de diciembre. Rivera, por supuesto, negó rotundamente sus comentarios, señalando que no era “verdad” lo que Patiño dijo en el programa que aún conduce.

No obstante, fueron las maneras en las que Rivera quiso desmentir a Patiño lo que sorprendió al público. “Lo que dice es completamente falso, y, fíjate, que quien lo dice no tiene ninguna credibilidad”, exclamó para después lanzar un ataque personal, insinuando que la periodista quiso tener algo con él. “Se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono”, declaró.

A pesar de su ataque, nadie en plató le afeó el comentario. De hecho, ni Santi Acosta ni Bea Archidona defendieron a su compañera de cadena. Tampoco ninguno de los colaboradores. Es más, pudo oírse una sonora carcajada de José Antonio León, quien fue compañero de trabajo de Patiño en Sálvame y Viernes Deluxe durante su etapa de reportero. Dado que la gallega tiene programa este sábado, se espera su rápida reacción.

