El cebo falso de ‘¡De Viernes!’ sobre Fran Rivera y los “años” que lleva sin pisar un plató de Mediaset

Fran Rivera es el gran protagonista de ¡De Viernes! en este 22 de diciembre. El torero ofreció una entrevista al programa la pasada semana, que fue grabada y editada, y en esta ocasión se sentará en el plató. Algo que supone un hito en su carrera, pues, hasta la fecha, jamás había pisado un programa que fuese exclusivamente de corazón.

En el inicio de la entrega se recrearon varias noticias que marcaron su vida, y después, se anunció que en el programa de hoy saldría mal parada Isabel Pantoja. “Hace exactamente siete días que Francisco Rivera Ordóñez protagonizaba nuestro la gran exclusiva ¡De Viernes!, sus palabras han desatado una tormenta de opiniones, muchas críticas, también algunos apoyos y esta noche Francisco Rivera Ordóñez vuelve a esta casa”, detallaba Beatriz Archidona, la presentadora del formato junto a Santi Acosta.

“Vuelve a Mediaset para sentarse por primera vez en un programa de corazón en directo. Se va a enfrentar a las preguntas, a las cuestiones, al interrogatorio de cinco periodistas, de nuestros cinco colaboradores, que ya están esperando”, continuaba diciendo la comunicadora, mientras un faldón apuntaba que “tras años sin pisar Mediaset, responde a todo ¡en unos minutos!”.

Fran, a su llegada a las instalaciones, aseguraba que no ve la tele, y que, por lo tanto, esta semana no ha sido especialmente complicada para él. “Como no escucho nada, ojos que no ven, corazón, que no siente”, afirmaba el torero.

Ese cebo de que lleva “años” sin pisar Mediaset, sin embargo, no es cierto en absoluto, y es que en 2022 fue uno de los protagonistas de una entrega de Déjate querer. Se emitió el 18 de junio del pasado año, y en aquella ocasión se mojó sobre cómo las adicciones marcaron la muerte de su madre, Carmina Ordóñez, cómo añora la figura de su padre o cómo tiene menos relaciones sexuales con su mujer Lourdes Montes de las que desearía. “Pues mira, follamos menos de lo que yo quisiera, para reyes le pedí a mi mujer un buen cerrojo para la habitación porque así es imposible”, llegó a expresar en aquel encuentro con Toñi Moreno.

En su llegada a ¡De Viernes!, Fran aseguró que en esta vida no se puede decir nunca de esta agua no beberé, pues finalmente está hablando de su vida en un programa de corazón. Además, aseguró que no lo hace por dinero, sino por dar su versión, y que ha habido muchas personas de su círculo que le han dicho que no vaya a la televisión a entrar en ciertos territorios.

