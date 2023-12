Juan José Ballesta se sincera sobre su situación profesional en ‘TardeAR’: “Estoy en una serie y casi me echan”

El actor Juan José Ballesta ha declarado este viernes 22 de diciembre en los tribunales de Plaza Castilla de Madrid; un antiguo amigo suyo le acusó de robo con violencia. Un caso que se ha tratado en numerosas ocasiones en televisión, y en la que el demandante, Álvaro, habría pedido ayuda al que fuese intérprete de El Bola para patrocinar su canal de YouTube.

Desde el programa TardeAR, de Telecinco, han podido hablar de forma breve con el actor para conocer su versión de los hechos. El que fuese concursante de MasterChef Celebrity reconoce estar pasándolo muy mal, perdiendo peso y también bajo de ánimos por todo lo que está ocurriendo. También le han preguntado entonces por su situación profesional. “El trabajo no sé cómo me va a ir con todo esto. Estoy haciendo una serie y casi me echan de la serie”, relataba.

“Él contó que le robaron una chaqueta y 50 euros. Me paró la policía a 100 metros y no me negué a que me cachearan ni al coche ni nada”, continuó explicando Ballesta, que añadía que lo único que encontraron en su vehículo eran unas cañas de pescar, “porque soy pescador, todo el mundo lo sabe”.

Ante las acusaciones que han vertido sobre él, Juan José se ha defendido ante las cámaras de Telecinco. “Yo no he quitado nunca nada a nadie y no lo haría. No he robado un caramelo en mi vida”, afirmaba. Y de Álvaro, la persona que le ha llevado a los tribunales, lo ha definido como “un amigo de hace mucho tiempo”. Que hacía tiempo que no se veían, y quedaron para ponerse al día, pero “parece que él tenía otro plan”. “Que un amigo te haga esto e intente sacarte pasta de esta manera, y denunciarte por algo tan grave como esto...”, lamentaba Juan José, que asegura que nunca más tendrá contacto con esa persona.

El actor, además, ha dado una exclusiva del caso al programa de Telecinco. “La novia de Álvaro se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que va a declarar a mi favor”, asegura. Y es que esa persona estaría dispuesta a contar “toda la verdad porque no va a consentir que se me haga nada malo”.

