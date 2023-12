‘TardeAR’ estrena un cortometraje para concienciar del uso del móvil en la noche de Nochebuena

A lo largo de todo el programa de este jueves, TardeAR ha cebado el estreno de un cortometraje en el que han participado todos los colaboradores habituales de Ana Rosa Quintana. En él, la presentadora de Usera ejercía de anfitriona, preparaba la cena y ponía la mesa para la Nochebuena. Sin embargo, el transcurso de la cena se transformaba en “una noche no tan buena”. “Esta es nuestra especial felicitación navideña, agradecemos a los espectadores que nos sigan de esta manera porque cada vez son ustedes más”, decían en su presentación.

En el corto, los colaboradores del formato producido por Unicorn Content acudían a la casa de Quintana con sus teléfonos móviles, y no se separaban de ellos. De hecho, estaban más pendientes a lo que sucedía en la pantalla que a quien tenían enfrente. Unos hablaban, otros hacían fotografías para compartirlas en las redes sociales, o directos para sus seguidores. Alaska, Mario Vaquerizo y Bibiana Fernández ofrecían un espectáculo navideño, pero no les hacían caso. La gente, ni siquiera, hablaban entre ellos.

En un momento dado, Ana Rosa saca un plato de croquetas, y todos comienzan a hacer fotografías a las mismas. “Estamos aquí para celebrar todos juntos, y estáis todos con los móviles”, terminaba por quejarse la presentadora. “No os habéis mirado a la cara, no os habéis dado cuenta de que la mejor red social es la vida real. Vamos a darnos besos, no vamos a mandar emoticonos, vamos a decirnos al oído lo que nos queremos y nos echamos de menos. Esto no puede ser”, sentenciaba Ana Rosa, algo en lo que su sobrino Kike Quintana le daba la razón.

Finalmente, Ana Rosa termina dejando su teléfono móvil en una cesta, gesto que repitieron todos sus invitados, entre los que estaban Kike Quintana, Laura Sánchez, Susana Díaz, Antonio Hidalgo, Javier Sardà o Jorge Luque. “Por unas navidades con besos de verdad”, terminaba diciendo Ana Rosa, en un brindis.

“Pensamos que esto va a pasar en muchas casas, y en vez de estar charlando y brindando, estarán con los móviles”, decía, ya en el plató, la presentadora. Y a colación de esto, mencionó cómo la revista estadounidense The New Yorker ha dedicado su portada al impacto de los teléfonos en estas fiestas.

