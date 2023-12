atresplayer ofrece gratis las tres primeras temporadas de ‘Drag Race España’ antes del estreno del ‘All Stars’

El próximo 14 de enero, Drag Race España estrenará el meet the queens de su edición All Stars, esto es, de antiguas concursantes del formato, que, hasta la fecha, tiene tres ediciones. La competición se grabó la pasada primavera, y está pendiente de conocerse su fecha de estreno. Así, España se convierte en el primer país en tener un All Stars propio junto al formato matriz, RuPaul’s Drag Race, que lleva 8 All Stars en Estados Unidos. Canadá y Reino Unido, por su parte, han tenido ediciones “versus the world”, en el que reinas autóctonas compiten contra drags de otros países.

Y para poder conquistar a un nuevo público, atresplayer ha vuelto gratuito el disfrute de esas tres primeras temporadas. Las redes oficiales de la plataforma ha compartido este jueves el siguiente mensaje: “Querides, las reinas magas se han adelantado. En vez de mirra nos traen glow, glam y las tres temporadas de Drag Race España en abierto. ¿Se os ocurre un plan mejor?”. Se sigue así los pasos de Veneno, que también se puede ver sin suscripción por tiempo limitado, para ayudar a la difusión de su segunda temporada, titulada Vestidas de azul. De momento, se desconoce hasta cuándo podrá verse este talent show sin estar suscrito al plan de pago, pero se prevé que el tiempo suficiente para que un nuevo público se interese por su All Stars.

El concurso Drag Race España, que se disfruta en atresplayer desde 2021, y tiene ya prevista una nueva temporada regular. De momento, España es de los pocos países que ha llegado a una cuarta temporada del formato, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Drag Race España, un nutrido grupo de drags se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo.

La prueba final consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores trajes, acorde a una categoría. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera de la competición. Unas reglas que, en el caso de la temporada All Stars, pueden sufrir variaciones.

Supremme de Luxe es la presentadora del concurso, en el que Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking han ejercido de jueces fijos hasta el momento. La ganadora se lleva un premio en metálico de 30.000 euros, además de un cetro y una corona, así como otros obsequios que varían según la temporada.

