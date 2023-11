Jordi Cruz desvela antes de la final de MasterChef quién cocina siempre en su casa: "Si no, pillamos algo de la calle"

Jordi Cruz está a menudo en la picota. Ya sea por su familia, por su faceta como presentador de un exitoso programa de televisión o por su restaurante en Barcelona. El pasado 26 de noviembre dio una entrevista larga en El Suplement, un programa de 3Cat, y sacó varios temas a colación. Desgranó curiosidades sobre su local, habló algo de su trayectoria y resaltó el papel de sus antepasados para ser quien es.

El chef ha resaltado su labor al mando de una plantilla en el ABaC y ha sido preguntado sobre quién es el que cocina en casa. "Yo, cada día", ha respondido sin dudarlo. A sus 45 años, Cruz ha añadido que no se cansa del oficio, pero también que hay excepciones. "Si veo que llego tarde, pido un pollo de la calle o hago alguna cosa de estas, porque no me da la vida".

A Cruz, sin embargo, le gusta cuidarse. Entre semana, ha apuntado, le gusta "comer bien", con una dieta equilibrada. Y el fin de semana ya puede darse "algún capricho". En este sentido, el autor del libro Cocina en casa con Jordi Cruz: Más de 100 recetas de nuestras madres y alguna sorpresa más ha reconocido que de su familia cocinaba su abuela cuando era pequeño y luego su progenitora.

Tirando de esa costumbre, el locutor ha preguntado por qué de la cocina en casa se encargaban las mujeres y luego en los premios había más hombres. Cruz ha apuntado que puede tener una razón social. "Venimos de una generación en la que el marido trabajaba y la mujer estaba en casa. Ahora ya es otra cosa. No creo que ahora haya diferencias para ser mejor cocinero o cocinera, eso es una estupidez. La cocina no es una cuestión de sexos. Pero es cierto que para mi generación han sido ellas las que han cocinado", ha zanjado.

Sobre su pasado y sus inicios, el presentador de MasterChef ha dicho con tono jocoso que era "un terrorista" y que "pesaban que era tonto". "Y era que no me había centrado en nada, no prestaba atención", ha matizado. Entonces, se fue de casa y empezó a jugar con la comida. "Hacía apaños y me lo pasaba muy bien", ha afirmado. De ahí que se enfocara en la cocina y pusiera "toda la chicha para ser, al menos, un buen cocinero".

"No tiene que ver el amor con la competición. No están enfrentados. Creo que, de hecho, es necesario esa competición y ese sentimiento en lo que estás haciendo. Mi cocina es una cocina que lleva tiempo y somos un equipo, una familia. La relación se construye con equilibrio, siendo persona y honesto. Y ser cariñoso, aunque serio y con un poco de cachondeo", ha reflexionado sobre la forma de trabajar de un chef de su nivel. "Casi todo en la vida y la sociedad necesitan un equilibrio", ha continuado, "y creo que soy buen jefe porque soy una persona equilibrada. Hasta la libertad tiene que tener un control".

Polémica por el idioma

Precisamente estos días, Jordi Cruz ha tenido el revés de que se le retirara una Estrella Michelin al ABaC (se ha quedado con dos) y maneja aún la paternidad primeriza: su pareja sentimental, Rebecca Lima, de 31 años, tuvo un hijo en agosto. Aparte, el chef catalán y miembro del jurado de MasterChef se ha visto envuelto esta semana en una nueva polémica.

Hace unos días, el cocinero recibió una dura crítica a través de la red social 'X' (antes Twitter) por parte del director de teatro Joan Lluis Bozzo, quien mostró su enfado por la experiencia vivida en su restaurante. "¡El catalán completamente ausente en el restaurante ABaC de Barcelona! ¡Tres estrellas de decepción!", escribió en su perfil de 'X' el famoso director de teatro, criticando que los trabajadores del restaurante de Jordi Cruz no se dirigieran a él en catalán.

Ante esta situación, el miembro del jurado de MasterChef se quedó callado y también utilizó las redes sociales para contestar a Bozzo. "Se ve que a este director no lo atendimos en catalán como a él le habría gustado. Aclaración: si entráis a la página web de ABaC u os sentáis en nuestra mesa, os daremos el menú degustación y ese menú puede estar en inglés, italiano, chino mandarín, en catalán, claro, en español, en francés, en alemán y en ruso", explicó en un vídeo publicado recientemente.

