Tremendo 'palo' de Jorge Javier Vázquez a Tamara Falcó por su "cuñadismo" en 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Hace no mucho tiempo, los espectadores de Telecinco presenciaron uno de los momentazos de la última etapa de Sálvame: la llamada de Tamara Falcó agradeciendo al programa su "investigación" que ayudó a desvelar la infidelidad de Íñigo Onieva, su actual marido. "Si no, no me hubiera enterado nunca", dijo.

Pero esto no se tradujo en un acercamiento, pues meses después, Jorge Javier Vázquez llegó a decir que Tamara es "antipatiquísima" después de que esta cancelara su contrato con la firma bilbaína que iba a hacer su vestido de novia.

Pues bien, el presentador ha vuelto a poner en el foco a la marquesa de Griñón, al dedicarle su blog semanal en la revista Lecturas. Jorge Javier, que lleva desde septiembre sin aparecer en televisión tras la cancelación de Cuentos chinos, la retrata al opinar que los comentarios que hace en la tertulia política de los jueves en El Hormiguero son el mejor ejemplo del "cuñadismo".

[Ana Rosa Quintana ironiza con los problemas de estómago de las influencers y Madame de Rosa le frena]

A raíz del docureality que ha grabado Isabel Preysler para Disney+, el catalán expresa sus deseos de compartir mantel en la cena de Navidad de la "troupé" de la 'reina de corazones" para poder escuchar su opinión "sin cortapisas" sobre "los grandes temas que están arrasando actualmente en nuestro país: la amnistía, las manifestaciones en Ferraz o las declaraciones del hijo de Bárbara Rey".

En este sentido, Jorge Javier se acuerda de que Tamara Falcó ya "se ha manifestado sobre casi todo ello en El Hormiguero", en la tertulia que comparte con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y el propio Pablo Motos. Según su criterio, el presentador dice que la colaboradora "ha elevado el término 'cuñadismo' a dimensiones absolutamente estratosféricas".

"Incalzanzables", "inauditas" e "insoportables" son los adjetivos que utiliza Vázquez que, eso sí, elogia el docureality de Tamara Falcó en Netflix porque es "de los mejores". Y termina con su particular gracia: "Ahora mismo me dan a elegir entre un after o ver una cena con la Preysler, Íñigo Onieva o Fernando Verdasco hablando de Puigdemont y paso del after".

Hay que recordar que hace unas semanas, tuvieron que corregir a Tamara Falcó después de la peligrosa insinuación que hizo al relacionar el intento de asesinado que sufrió Alejo Vidal-Quadras con las protestas contra la amnistía en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Sigue los temas que te interesan