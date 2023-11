Álvaro Muñoz Escassi, de eterno galán y deportista profesional a finalista en MasterChef Celebrity

"Agradecido de haber tenido la suerte de compartir momentos en las cocinas con este equipazo", escribía Álvaro Muñoz Escassi el pasado 21 de noviembre en una imagen donde aparecía concentrado en los fogones de MasterChef Celebrity, que este jueves celebra su gran final. El jinete, que es uno de los aspirantes al premio, ha felicitado "a todo el equipo de ‘Desde 1911’ por tan merecido reconocimiento", refiriéndose a la primera Estrella Michelín del local.

Escassi está viviendo un excelente momento. Al margen de su participación en el programa culinario, el jinete sevillano se ha dado a conocer a la audiencia como una persona amable y simpática. Algo que se ha sumado a la trayectoria profesional y sentimental que atesora. Profesional de la hípica, el finalista de MasterChef es un eterno galán. Ahora mantiene, desde hace dos años, una relación con María José Suárez, miss España en 1996.

Uno de los mejores jinetes de salto de España, Escassi también es exjugador de polo y uno de los hombres más exitosos en el mundo del glamur. El sevillano se ha codeado con la alta sociedad andaluza (es amigo de Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo) y madrileña, y ha estado sentimentalmente vinculado a varias mujeres conocidas en la esfera de la prensa rosa y del mundo del espectáculo.

Haciendo un repaso rápido, Escassi inició en 2002 una relación amorosa con la empresaria sevillana Vicky Martín Berrocal (1973), a quien conoció en la Feria de Abril, pero solo duró un año. En 2005 empezó su romance con la actriz y presentadora de televisión Lara Dibildos (1971). Fue, más que un romance, una relación importante para ambos: en 20076 tuvieron un hijo. Él incluso ha declarado en varias ocasiones que Lara había sido la mujer de su vida.

A los tres meses de nacer el niño ya se empezó a hablar de ruptura. Rumores de separación seguidos de reconciliaciones a los que la pareja puso fin en octubre de 2007, aunque siguieron conservando una buena amistad: estos días la ha acompañado por la muerte de su madre. Más tarde, en 2008, se le atribuyeron romances con Eva Zaldívar (exmujer de Pepe Navarro), con la modelo, actriz y presentadora de televisión Mireia Canalda y con la actriz mexicana Patricia Martínez, con quien rompió en marzo de 2013.

También tuvo una relación con la actriz y presentadora de televisión Sonia Ferrer, con quien coincidió en el programa televisivo ¡Mira quien salta!. La relación duró casi dos años: a principios de 2015, Escassi rompía con Sonia. Aparte, es un personaje muy popular debido a sus apariciones en televisión, como en la edición de Supervivientes de 2009 en Telecinco o I love Escassi, un reality donde era el protagonista: buscaba el gran amor entre 17 mujeres que vivían juntas y que intentaban conquistarle.

Sus últimas palabras han ido dedicadas a su compañera de programa, Genoveva Casanova (47), que se encuentra en el ojo del huracán por sus imágenes con el príncipe Federico de Dinamarca (55). El deportista la ha defendido así: "Hace tiempo que no hablo con ella. Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa... Es un amor, he coincidido ahora con ella en MasterChef y es de las personas que dices, 'qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más'. La quiero mucho", zanjó el perpetuo donjuán y experto en la cocina.

