Así ha sido la enérgica vuelta de Mercedes Milá a TVE 33 años después: "¿Tú sabes quién es Bad Gyal?"

Así ha sido la enérgica vuelta de Mercedes Milá a TVE 33 años después gracias a 'No sé de qué me hablas'

La televisión echaba de menos a Mercedes Milá. La popular presentadora ha regresado este jueves a TVE 33 años después con No sé de qué me hablas, un programa de entrevistas en cuyo plató se junta público joven con otro más veterano. Y en los primeros minutos ha demostrado el animal escénico que es.

La Milá ha arrancado su nueva aventura repleta de energía y ganándose a las personas asistentes desde el principio. "¿Estáis cómodos? Porque desde el primer día dije 'mi público tiene que tener un sillón cómodo, nada de esto de que te duela la espalda", decía primero. "Lo que os quiero decir es que no os podéis ni imaginar, por mucho que le echéis toda la fantasía de la tierra lo feliz que me hace hablaros porque yo hace mucho tiempo que quería tener público joven".

Y de esta forma presentaba a Inés Herranz, a quien pedía que ni la abrazase ni la besase: "Igual que vosotros, a lo largo del programa, comprenderéis que a veces sois unos ignorantes, yo también lo soy. Yo no tenía ni idea de quién era una chica que ahora mismo es un alter ego para mí".

Una vez que estaban las presentaciones hechas, Mercedes ha querido compartir con la audiencia el germen de este nuevo proyecto. "Hace 33 años que hice en esta televisión mi último programa. Seguramente las señoras, mis amigas, se acordarán. El resto, ni flores. TVE era mi casa, mi primer trabajo, mi primera pasión. Porque, eso sí, no me faltaba ninguna gota de pasión", ha dicho.

"Hoy empieza otra ilusión, se llama No sé de qué me hablas y la semilla se plantó en mí ante una ignorancia que a mí me pareció escandalosa", ha proseguido explicando que un día hablando con Marina, su sobrina y su community manager, se percató de que no tenía ni "pajolera idea" de quien era Lola Flores.

"Te lo tuve que explicar. Me diiste no sé, no sé. ¿Tan importantes es?", recoraba la Milá ante su sobrina. "Me sonaba el nombre y sabía que bailaba", se justificaba la joven que, rápidamente recibía la ayuda de Inés: "¿Tú sabes quién es Bad Gyal?", ha preguntado a Mercedes. "¿Quién es ese?". "Esa", corregía. "Otra grande de España", respondía la copresentadora.

Arrancamos!! Aquí tenéis la vuelta de Mercedes Milá a @La1_tve HISTORIA DE LA TV!!! pic.twitter.com/16QnciqRh4 — No sé de que me hablas (@nsdqmh_tve) November 30, 2023

