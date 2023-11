Estopa desvela en 'El Hormiguero' qué sucedía en la trastienda de ‘La noche de Fuentes y cía’: “Te emborrachaban”

El grupo Estopa visitaba una vez más El Hormiguero este jueves, presumiendo de tarjeta platino, la que les dan a los invitados que han ido en más de diez veces. Eso supone una serie de privilegios, como pedir lo que quiera. “¿Cerveza sin alcohol?”, preguntaba al llegar David, el cantante del grupo, que había tenido segundos antes un problema con los flecos de la entrada del plató.

En esta ocasión, los hermanos Muñoz presentaban su nuevo tema, El día que tú te marches, que sale esta misma noche. Una canción que ya han oído los miembros del equipo del programa, y que definen como “muy Estopa”. “Supongo que eso es bueno”, bromeaban los artistas. El sencillo, adelanto de su disco, que sale en 2024, habla del miedo a la pérdida de la inspiración, aunque es libre de interpretarse de muchas formas.

El dúo lleva 25 años en la música, y Pablo Motos habló con ello del paso de los años. “¿Le ponéis nombre a los medicamentos?”, preguntó el presentador. “No, me los tomo al azar. Me duele la cabeza, un omeprazol, a lo loco”, bromeaba David. A Jose, la edad ha hecho que se le ponga un rostro muy particular. “Con la edad o con la vejez me estoy volviendo un superhéroe”, aseguraba entre risas.

[El espectacular cambio físico de Estopa: visitan el Hormiguero antes de celebrar los 25 años de la banda]

La presencia de José y David en el programa sirvió para anunciar algo muy importante. Y es que, durante la emisión, salieron a la venta las entradas de dos conciertos muy importantes del próximo año, uno en el Cívitas Metropolitano de Madrid y otro en el Estadi Olímpic de Barcelona. “Me comunican que está el servidor loco”, afirmaban con sorna.

Tras ver el videoclip de este nueva canción, en el que han jugado con la Inteligencia Artificial, David contó cómo en su futuro álbum, que se llamará Estopía, hay un tema que escuchó en un sueño, y desglosaron que en sus discos hay temas muy especiales, como el corte 1, 9 y 12, siendo la última de ellas “un experimento”. Todos sus álbumes tienen 12 cortes, y David explicó con guasa el porqué: “Por los 12 apóstoles”. “En el primer disco hicimos 12 y nos fue bien”, añadía su hermano, mientras el vocalista empezó a decir que era por las 12 tribus de Israel, o por los 12 meses del año.

Pablo Motos conoce a Estopa desde el año 2000, cuando fueron a La noche de Fuentes y cía, de Telecinco, donde trabajaba de productor ejecutivo. Tras aquella entrevista se fueron a un bar “que se llama Los Timbales cerca de tu barrio”, le decían a Pablo, y se cogieron una buena melopea. “En La noche de Fuentes te emborrachaban, con un vino magnum”, contaban los invitados. Aquella noche, José y David acabaron con Pablo Motos en una discoteca “y nos pusimos a bailar break dance”, algo que le sale muy bien al presentador.

Tras aquella entrevista, el grupo viajaba a México y tuvieron un incidente por el olor que desprendían los pies de David, y que casi provoca que les bajen del avión. “Su hermano es un guarro”, llegó a decirle la sobrecargo a David, que todavía seguía con el alcohol a flor de piel. Por ello, le prohibieron beber más alcohol en el viaje, aunque les permitieron volar, e incluso le dieron un Valium para que se tranquilizase.

Sigue los temas que te interesan