Frenan a Tamara Falcó por la peligrosa insinuación que hizo en 'El Hormiguero' sobre el disparo a Vidal-Quadras

Como era de esperar, el acuerdo de investidura al que han llegado PSOE y Junts acaparó completamente los contenidos de la tertulia política de El Hormiguero de Pablo Motos con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Los cinco se manifestaron en desacuerdo con el texto firmado en Bruselas, tal y como anunció a primera hora de la mañana Santos Cerdán, número 3 del partido socialista.

La crítica generalizada al pacto que da vía libre a la amnistía de los políticos independentistas se entremezcló con los dardos de Juan del Val a Isabel Díaz Ayuso por hablar de "dictadura" con Susanna Griso en Espejo Público, algo de lo que reculó después, y a Santiago Abascal por "echar una mano" a Sánchez acudiendo en persona a la sede madrileña del PSOE en Ferraz.

La jornada de ayer, además, estuvo marcada por el tiroteo que sufrió Alejo Vidal-Quadras. El expresidente del PP de Cataluña y fundador de VOX resultó herido después de recibir un disparo a bocajarro en la puerta de su casa en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Por el momento, se desconoce su autoría, aunque la policía descarta que el tiroteo tenga un móvil ideológico y apuntó a la obra de un sicario.

Precisamente, Vidal-Quadras señaló a Irán como culpable, aunque el Consejo Nacional de Resistencia del país asiático emitió un comunicado en el que condena "firmemente cualquier tipo de operación terrorista" sin mencionar directamente, eso sí, a lo ocurrido con Vidal-Quadras.

Pues bien, este asunto fue sacado por Tamara Falcó. La marquesa de Griñón intervino cuando Juan del Val apunto a que "estamos en un momento en el que la convivencia puede estar peligrando". Fue entonces cuando la hija de Isabel Preysler, lejos de mantenerse cauta ante la gravedad del asunto, dijo lo siguiente: "Tampoco estamos hablando de que han disparado al fundador de Vox en la mandíbula".

Inmediatamente, Cristina Pardo paró los pies a Tamara: "Esto no ha tenido nada que ver, y yo me guio por lo que dice la Policía". "¿Tú crees que no ha tenido nada que ver? No sé", replicó la colaboradora gesticulando con la cabeza. Esta peligrosa insinuación de la tertuliana vino a raíz de que Abascal pidiese que los culpables del disparo sean "atrapados cuanto antes y que nadie les amnistíe nunca", tal y como recordó Juan del Val.

Lo cierto es que Tamara Falcó ha sido criticada por algunos espectadores del programa de Antena 3 por las opiniones que hace en horario de máxima audiencia. Algunos de los mensajes publicados en la red social X (antiguo Twitter) durante la emisión de El Hormiguero de este jueves, fueron los siguientes:

Que tengáis una persona en la mesa que insinúe que el disparo a Vidal Cuadras haya sido por la izquierda es de vergüenza 🤮🤮🤮🤧🤢🤢🤢 — El formiguero (@EFormiguero) November 9, 2023

Lo de Tamara Falcò en prime time opinando sobre politica solo puede pasar en España!

En ningun pais en vias de desarrollo o tercermundista ocurriria!

Ademas de vergonzoso es altamente peligroso!

Es una autentica temeridad ciutadana!

Patetico es poco... — Darwin modo avion (@kiko_tor) November 10, 2023

Tamara Falcó siempre es lamentable en sus intervenciones cuando se mete a hablar de temas serios, porque no se informa una mierda para no hacer el ridiculo.

Lo de hoy es vergonzoso y digno de que no volviese a una tertulia si Motos tuviese un mínimo de dignidad#BelenRuedaEH — Mario LM 🐱💙 (@M4rioLM) November 9, 2023

Cada vez que Tamara Falcó intenta dar su opinión sobre algo es incapaz de enlazar tres frases seguidas. Da igual que hable de política o de moda, siempre se le reinicia el Windows — Mackmardigan (@Mackmardigan) November 9, 2023

