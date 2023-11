'GH VIP': de la repesca de concursantes a los feroces ataques a Avilés tras ser expulsado con cifra récord

Noche de luces y sombras en la gala de este pasado 9 de noviembre de GH VIP. La segunda opción del prime time de los jueves dio una de cal (la cifra récord con la que el público expulsó a Avilés); pero de otra de arena (una repesca en la que hay tres aspirantes, dos de ellos muy queridos pero otro no tanto). Una velada marcada especialmente por el colaborador de Así es la vida, quien se enfrentó a las críticas tanto de sus compañeros de dentro y fuera de la casa, inclusive de la propia presentadora.

Avilés ha marcado una cifra récord en esta octava edición del reality de Zeppelin. El cordobés fue expulsado con el 85% de los votos, frente al 15% que obtuvo Carmen Alcayde. Se convierte así en el participante con mayor porcentaje de puntuación obtenido por el público para dejar la casa en esta temporada, superando así el 75% que obtuvo Sol Macaluso. La organización no quiso desvelar la proporción de votos durante toda la semana.

Sólo pudo saberse que Laura Bozzo y Michael Terlizzi lograban salvarse de la nominación, dejando en tablas el enfrentamiento entre los equipos azules y naranjas. A la par que Avilés era expulsado, Marta Flich le ofreció la posibilidad de formar parte de los aspirantes que optaban a la repesca. Sin embargo, el televisivo lo rechazó por la alta puntuación de expulsión que recibió. "Si me acaban de echar con un 85%, ¿quién me va a votar?", respondió.

Su expulsión no sólo fue ampliamente aplaudida, sino que el colaborador fue recibido entre abucheos por el público presente en el plató de GH VIP. El cordobés ya venía con una bronca de antes, dado que tuvo un duro enfrentamiento con Albert Infante, quien fue el primer concursante en lograr optar a la repesca. Ambos tuvieron un fuerte rifirrafe tras conocer la expulsión del cordobés.

La organización del programa realizó un encuentro entre los dos que acabó. Todo comenzó cuando Albert Infante tachó de "sinvergüenza" al cordobés. Este optó por querer cortar la discusión. "No voy a participar con un entrevistador que me llama sinvergüenza", expresó Avilés mirando a Marta Flich e ignorando al barcelonés. "Se cree que le van a dar un programa cuando salga de aquí", replicó Infante.

Albert Infante y José Antonio Avilés en 'GH VIP'.

"No voy a seguir participando porque yo, con respeto, lo que queráis. Pero de esta forma, llamándome sinvergüenza, abro la puerta y salgo", cortó de forma tajante, mostrándose deseoso de dejar la casa de Guadalix y no escuchar las quejas de Infante. "No voy a participar de una cosa como esta, donde se viene desde el exterior disparando", se justificó Avilés, algo que tuvo rápida respuesta por parte del exconcursante de Got Talent.

"Si tú hiciste lo mismo conmigo. Tú llegaste del exterior y soltaste la bomba", le espetó el barcelonés. Marta Flich pidió calma, a la igual que recordó que el cordobés estaba ya expulsado por la audiencia. No fue el único que tenía cuentas pendientes con Avilés. Marta Castro también se encaró con el recién expulsado. "Contenta me tienes... De mí no has dicho nada pero es verdad que te has cargado tu propio concurso y por consecuencia el mío", le dijo la influencer, quien le reveló que "mucha gente" lo detesta.

José Antonio Avilés y Álex Caniggia en 'GH VIP'.

Los reproches de Albert y Marta fueron el aperitivo, dado que la llegada de Avilés al plató fue llena de abucheos y un tenso cara a cara con Álex Caniggia, inclusive con Gustavo. Ambos fueron expulsados disciplinariamente por la organización del reality (a pesar de que las imágenes que motivaron tal decisión aún no se han mostrado al público).

Flich le preguntó al argentino si éste tenía algo que decirle a Avilés. Caniggia no dudó en entrar directamente al ataque. "Yo a las ratas de alcantarilla no les dirijo la palabra", dijo, provocando el aplauso del público, pero también se llevó una reprimenda de la presentadora, al utilizar un calificativo ofensivo contra el excolaborador de Sálvame.

Con la tensión en aumento, Marta Flich optó por ejercer de intermediadora para que Caniggia expresase lo que sentía hacia el tertuliano. "Lo que más me molesta es que desde que entró él, toda la casa cambió. Nosotros dos estamos acá expulsados por culpa de él", dijo, hablando también en nombre de Gustavo, quien estaba a su lado.

Lejos de mostrarse conciliador con Avilés, el exchófer de la familia Campos no dudó en tachar al televisivo de "falso", tras haberse enterado que el cordobés le había criticado a él y a su novia antes de entrar en la casa, donde buscó hacerse su amigo.

Los zascas al tertuliano no se quedaron ahí, puesto que la propia presentadora le puso los puntos sobre las íes al cordobés. "Yo también te tengo que recordar, de la misma forma, eso tiene que ser recíproco. Tú, de los últimos adjetivos que le has dedicado a Carmen Alcayde, ha sido sanguijuela o chusma. Y se te ha permitido", le reprochó la presentadora, provocando el aplauso tanto del público presente en el plató como de buena parte de los exconcursantes.

Pilar Llori y Jessica Bueno en 'GH VIP'.

Ahora bien, a pesar de que el público pudo quedarse tranquilo con la expulsión de Avilés; los tres concursantes que optan a la repesca provocaron cierta división en redes. Por un lado, se aplaudió la vuelta tanto de Albert Infante como de Pilar Llori. Muy distinto fue el caso de Luitingo. Antes de anunciarse que el cantante era el tercer elegido para regresar a Guadalix, pudo verse cómo Llori ponía en sobreaviso a Jessica Bueno y las actitudes del sevillano.

Precisamente, la posible repesca de Luitingo fue lo que provocó división entre el público en redes. Por otro lado, también se revelaron los nominados de esta semana, que son Michael Terlizzi, Susana Bianca, Laura Bozzo y Carmen Alcayde. Uno de ellos se salvará el domingo.

