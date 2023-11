'GH VIP' pone en marcha la repesca, pero no aclara si participarán Álex Caniggia y Gustavo Guillermo

GH VIP ha activado su repesca en vista a los últimos acontecimientos. Ion Aramendi anunció este domingo que el reality había decidido poner en marcha el proceso de repesca de los concursantes, aunque emplazó a sus espectadores hasta la gala principal del próximo jueves, con Marta Flich, para conocer todas las "respuestas".

Poco se sabe de esta repesca, pero el abandono voluntario del patinador Javier Fernández y las expulsiones disciplinarias de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo dejaron al programa sin tres participantes de una tacada, cuando la convivencia ya ha superado el ecuador. Recordemos que GH VIP terminará antes de las fiestas navideñas.

El formato de telerrealidad recupera esta dinámica, una de las que más gustan a la audiencia, y a los que han sido expulsados, por supuesto. De hecho, los más efusivos al escuchar las palabras del presentador fueron Albert Infante y Marta Castro, que se levantaron rápidamente del sofá y se pusieron a aplaudir. También mostraron su alegría Luitingo y Pilar Llori.

En cambio, menos intensa fue la reacción de Gustavo y Álex. La organización de GH VIP no aclaró si ambos estarían dentro de la repesca, pero no suele ser habitual que los concursantes expulsados de forma disciplinaria formen parte de la dinámica, pero lo cierto es que las dudas se dispararon cuando la realización pinchó sus caras.

Aún así, los seguidores del reality expresaron en redes sociales su deseo a que volviera Álex, pues era uno de los favoritos a llevarse el premio final que, por cierto, subió este domingo 6.000 euros. Es decir, que ahora mismo, los inquilinos de la casa de Guadalix de la Sierra lucharán por un maletín con 36.600 euros en su interior.

La repesca, anunciada a la 1.20 de la madrugada, se producirá después de que Marta Flich recibiera en plató a los dos involucrados en una pelea que el programa decidió no emitir. Tanto Álex como Gustavo se disculparon por el comportamiento que tuvieron y por haber traspasado los límites.

El cabreo en la audiencia fue mayúsculo porque el programa no cumplió con lo que había anunciado previamente: "En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión". Tan sólo quedó la explicación de la presentadora: "No hemos puesto las imágenes porque no son edificantes. Forcejearon y les tuvieron que separar. Cruzaron una línea que GH no puede permitir. No vamos a poner las imágenes porque no son buen ejemplo".

Lo que tenemos por seguro es en la repesca no estarán aquellos concursantes que han decidido abandonar voluntariamente, por lo que Oriana Marzoli, Karina y el propio Javier Fernández estarían fuera.

