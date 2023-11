Juan del Val ataca a Isabel Díaz Ayuso y carga contra Abascal en 'El Hormiguero': "Me parece aberrante"

Juan del Val ataca en 'El Hormiguero' a Isabel Díaz Ayuso y carga contra Abascal: "Me parece aberrante"

"Creo que se avecina días muy feos". Con estas palabras Pablo Motos inició la tertulia política de El Hormiguero con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó que este jueves estuvo monopolizada por el acuerdo que han llegado el PSOE y Junts para imbestir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Los tertulianos se mostraron rotundos al posicionarse en contra del pacto. "Es una quiebra a la democracia. Si los jueces que tienen que estar sometidos únicamente al imperior de la Ley, lo están a los políticos, que quieren investigar a los jueces, se acaba la Justicia", expresó primero el presentador, mientras que Juan del Val apuntó a que el acuerdo se ha llevado a cabo "por motivos personales" entre Sánchez y Puigdemont.

"Se ha hecho porque Sánchez necesita siete votos", apuntó Nuria Roca, a lo que su marido añadió: "El cuestionamiento de Sánchez y de todas sus medidas te convierte inmediatamente en un facha. La simplificación es un insulto a la inteligencia. Este Gobierno no es progresista. No lo es, por mucho que digan. Un Gobierno donde está Bildu y Junts no puede serlo".

"Es que yo creo que tanto los de izquierdas como los de derechas estamos de acuerdo con la Constitución, y estos señores se la han saltado. No deberían ser los socios de Gobierno y lo van a ser porque aquí hay que proteger a la Constitución, que es la que nos ampara a todos", intervino Falcó.

Minutos más tarde, Juan del Val lanzó un fuerte palo a Isabel Díaz Ayuso después de que hablara de "dictadura" durante su entrevista en Espejo Público con Susanna Griso. La crítica vino a raíz después de que Cristina Pardo cuestionara el hecho de que Abascal volviera a plantarse en la sede de VOX. "Nos merecemos unos políticos más mesurados, que tengan un papel más institucional, que no nos lleven a sitios que la mayoría de la sociedad no quiere ir", dijo invitando a "rebatir con discursos" la situación.

"Es que me parece aberrante que diga que nos están colando una dictadura por la puerta de atrás", dijo del Val. "Pedro Sánchez es el personaje más dañino que ha habido en toda la democracia, pero eso es una opinión subjetiva, pero hay algo objetivo que es indiscutible. Sánchez es un presidente legítimo y, por tanto, democrático. No se puede decir que estamos en una dictadura porque si fuera así, Ayuso no sería la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"A mí esto me parece muy peligroso porque, al final, tú puedes dar tu opinión y puedes pensar que esto es una barbaridad, pero ahora llegas a la sede de Ferraz, y me dicen que en este momento se está cantando el Cara al sol. Mucho cuidado. Es una cosa enormememte peligrosa. Esto destruye la teoría que decía Sánchez que esto tenía que ver con la convivencia y la pacificación. Esto es darle la razón a los malos", prosiguió.

Tamara Falcó.

Fue entonces cuando la presentadora de Más vale tarde apuntó que la postura del PP fue cambiando a lo largo del día. Tras las declaraciones que hizo Ayuso en Antena 3 a primera hora de la mañana, el partido después movió unas palabras de Carmen Calvo en el Senado "diciendo que la ley de amnistía era ilegal y que equivaldría a que España no era democrátivo", para atribuirselas. Luego, en la declaración institucional que hizo Ayuso en la Puerta del Sol "ya no pronunció la palabra dictadura".

"Estamos en un momento en el que la convivencia puede estar peligrando", señaló a continuación Juan del Val. "Si empezamos a echar leña al fuego desde las instituciones siendo, nada más y nada menos la presidenta de la Comunidad de Madrid, me parece una barbaridad". El guionista del programa, además, juzgó a Abascal: "Ya lo sabemos todos que siempre está dispuesto a echar una mano estupenda a Pedro Sánchez".

Aquí, Tamara Falcó saltó dudando de la autoría del autor del disparo a Vidal-Quadras. "Tampoco estamos hablando de que han disparado al fundador de Vox en la mandíbula", dijo a lo que inmediatamente fue corregida por Pardo: "Esto no ha tenido nada que ver, y yo me guio por lo que dice la Policía". "Pero claro, es que estas cosas... Abascal ha dicho que 'esperemos que no le den la amnistía al tío que ha pegado un tiro a Vidal-Quadras".

