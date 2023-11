Juan Echanove dice que no disfrutaba "prácticamente nada" del programa de TVE 'Un país para comérselo'

Juan Echanove dice que no disfrutaba "prácticamente nada" del programa 'Un país para comérselo'

Juan Echanove se ha mostrado muy sincero sobre su experiencia en Un país para comérselo, la serie documental producida por Ganga que se emitía después de los capítulos de Cuéntame cómo pasó en La 1. El actor formó parte del programa durante las dos primeras temporadas junto a Imanol Arias. Ana Duato cogió el testigo en las dos siguientes.

Como los espectadores de la radiotelevisión pública recordarán, el formato recorría diferentes partes de nuestro país de su mano, poniendo en valor la gastronomía, la diversidad cultural y la naturaleza de la zona.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. O al menos para Juan Echanove. El veterano intérprete ha declarado en los micrófonos de la COPE que "no disfrutaba nada" de las grabaciones. "Pero prácticamente nada porque teníamos que rodar en cuatro o cinco jornadas de rodaje a lo mejor toda una provincia y hacíamos bastantes horas en furgoneta, siempre pendientes del horario de la luz", ha dicho.

"Todo aquello que luego se ve en pantalla, que es disfrute, hedonismo, pasión por el territorio y por el producto, para nosotros era continuamente tener que grabar a una señora haciendo una croqueta", ha continuado. "Bueno, pues cinco cámaras grabando las croquetas y una haciendo recursos de la bandeja pero yo me comía la media croqueta, Imanol la otra medía y nos metían en la furgoneta y nos íbamos al siguiente contenido".

El actor ha continuado rajando contra Un país para comérselo al decir que no era "agradable" tener que comerse a las ocho de la mañana un pote asturiano o un cocido gallego. "Pero está bien. Al final la gente lo que le empatiza y lo que mueve la televisión es la sensación de placer", ha asegurado. "Lo que me pase a mí por dentro, soy un profesional y me pagan por aguantarlo".

Ya en el pasado, Echanove explotó contra la productora de Cuéntame, la misma de Un país para comérselo, al revelar que fue despedido. Y es que en la serie, los guionistas mataron a Miguel Alcántara, el personaje que interpretaba, en contra de su voluntad. Tiempo después, Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de la histórica ficción de TVE reconoció que fue un "error".

