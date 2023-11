Ana Rosa Quintana ironiza con los problemas de estómago de las influencers y Madame de Rosa le frena

Uno de los temas que se ha tratado este jueves en TardeAR son los problemas de estómago que algunas influencers y usuarias de las redes sociales denuncian en estas plataformas. En concreto, han contado cómo hay mujeres a las que se les hincha mucho el abdomen después de comer, algo que comparten en vídeos que rápidamente se hacen virales. En estos vídeos cuentan cómo sienten dolor en la zona del vientre, gases, mala digestión de ciertos alimentos e inflamación, pero los médicos no les diagnostican ningún problema gastrointestinal.

Para hablar del asunto, ha participado a través de videollamada el doctor César Carballo, que contó que estaba con covid. Algo que hizo que Manuel Díaz El Cordobés se alarmase por un momento, pues el otro día estuvo en el plató. De esta forma, el sanitario explicó que cada vez se ven más “prevalencia de enfermedades digestivas, pero es resultado de que hemos abandonado la dieta mediterránea y cada vez comemos peor y mucho fuera de casa”.

Así, una alimentación incorrecta, junto a la falta de ejercicio, provocaría la obesidad de los jóvenes. Sin embargo, Ana Rosa Quintana tomó la palabra para decir que las chicas de las que están hablando “no están obesas, están flaquísimas”.

Entonces, Ana Rosa Quintana ironizó con la situación, opinando que “el problema es que ellas no comen nunca, y cuando comen, como están tal delgadas, se nota”, restando así importancia al asunto. Carballo puntualizaba entonces que la gente joven como la que se veía en pantalla tiene “hábitos alimenticios muy raros, y de eso el estómago también se queja”, y que también se llevan a cabo “dietas extrañas, y eso se nota”. “El tener el vientre hinchado después de comer o gases no significa que tengamos una enfermedad”, tranquilizaba el doctor, que añadía que no todos los alimentos sientan igual a todo el mundo.

“He leído de algunas influencers sobre la proliferación de un tipo de bacterias que colonizan a otras bacterias”, decía entonces Ana Rosa Quintana. Y Carballo le advertía: “Eso se llama SIBO, pero cuidado con el sobrediagnóstico”, para que no se tomen más antibióticos de los necesarios.

“Lo del SIBO parece un poquito moda”, continuaba opinando Ana Rosa Quintana, una vez que el doctor había acabado su participación. Sin embargo, la colaboradora Madame de Rosa, conocida por su trabajo en las redes sociales, lamentó que a veces se critique “lo que venga de las influencers”, y defendió a las mujeres del vídeo, pues según su punto de vista “es algo que está pasando en la población y ellas lo visibilizan”.

