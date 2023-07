María Patiño y Emma García responden a las acusaciones de "acoso" de Bertín Osborne en redes sociales

Las primeras consecuencias del extenso y rotundo mensaje de Bertín Osborne a través de sus redes sociales, en las que denunciaba el “acoso” que están sufriendo tanto él, como Gabriela Guillén (madre del que será su sexto hijo) y su entorno familiar; ya comienzan a llegar. Su ataque a cuatro presentadoras de cuatro magacines de Telecinco y Antena 3 ha hecho que, dos de ellas, le hayan respondido con la misma contundencia: María Patiño y Emma García.

Ha sido en sus respectivos programas, Socialité y Fiesta, donde ambas han respondido al ataque. En su cuenta de Instagram, el presentador de Mi casa es la tuya se quejó de estar viviendo “un acoso que es hasta denunciable” y que había vivido en sus más de “40 años de profesión”. “Pero ¿qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria, estrecha, los que trabajan en mi casa tienen que sortear los coches para no chocarse... Pero ¿qué pasa? ¿De verdad tenemos que seguir así?”, exclamó.

Osborne afirmó que Gabriela Guillén está viviendo un estado de ansiedad. “Le va a costar una enfermedad porque le tiemblan hasta las manos. No puede salir a la calle”, afirmaba en el vídeo, en el que puso el foco en las presentadoras de Así es la vida, Y ahora, Sonsoles, Socialité y Fiesta.

“¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todas las que hacéis programas de televisión. Hemos trabajado juntos e incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra [Barneda], de Sonsoles [Ónega], de María Patiño, de Emma [García]. Algunas habéis sido hasta compañeras mías. No juguéis con las especulaciones. Lo que hay es lo que os estoy diciendo. Decís que [Guillén] me ha querido cazar, no es verdad. Las relaciones son de dos y a mí no me engaña nadie”, manifestó el expresentador de Lluvia de estrellas.

Además, a Patiño le dejó un recado extra, puesto que quiso adelantarse a la exclusiva que ha dado Socialité, en la que el programa de información de corazón revelaba que el cantante tuvo una pareja de forma paralela mientras tenía una relación con Guillén. “Ahora dice María que va a sacar a una chica que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. Es mentira. Habrás pagado una noticia que es mentira, a lo mejor ha sido hace un año atrás... O se lo han inventado, no lo sé, es mentira. Ojo con las noticias falsas”, advertía.

'Socialité'.

"No me gusta justificarme, pero intento no hacer daño gratuito"

Patiño se defendió de ambas acusaciones. “Está en su derecho de pronunciarse, como lo tenemos todos los demás”, ha expresado la periodista esta misma mañana del sábado 15 de julio, en la que defendió el trabajo tanto de su magacín como el de sus compañeras de cadena y de la competencia. De hecho, la conductora le replicó al cantante, compartiendo que no estaba siendo justo en sus declaraciones, dado que no ha nombrado a aquellas personas que han cuestionado a la que será madre de su sexto vástago.

“Da los nombres de cuatro mujeres, pero no da el nombre de hombres que sí que han considerado que Gabriela es una interesada. Debería dar el nombre, ya que da el mío y el de otras compañeras, de los hombres y mujeres que han descalificado a Gabriela”, expresó Patiño. Tras ello, Patiño dio paso a la exclusiva de su programa, en el que se revelaba que Encarna Navarro, concursante de la quinta edición de Operación Triunfo, fue una “amiga especial” de Osborne.

La periodista dio la exclusiva, a pesar del desmentido de Osborne, porque ha sido información “contrastada”. “No me gusta justificarme, pero intento no hacer daño gratuito. Las noticias falsas tienen consecuencias y este programa ha contrastado esta noticia”, ha defendido, aunque tendiéndole la mano al ex de Fabiola Martínez. “No tengo problemas en contarte lo que sé, Bertín. Tenemos en cuenta que eres un compañero de cadena y una persona a la que personalmente respeto en todos los planos de tu vida”, expresaba Patiño.

'Fiesta'.

"Le ha superado la cobertura"

Por otro lado, Emma García ha abierto Fiesta defendiéndose también de las acusaciones de Osborne, aunque con un tono menos beligerante. “Es que este mensaje de Instagram es muy largo, donde por cierto me nombra y Bertín, yo todavía no he hablado”, dijo durante la tertulia, aunque antes, mostró fragmentos del vídeo y abordó su reacción, desde una perspectiva serena. “Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras, compañeras y amigas y me incluye, lo digo con cariño”, ha dicho también la periodista vasca en tono conciliador.

“Le ha superado la cobertura”, decía Paloma Barrientos. “Bertín tiene sus tiempos y, muchas veces, no coinciden con los que tiene la televisión”, añadía Aurelio Manzano. La presentadora guipuzcoana ha querido mantener el tono diplomático y ha buscado querer profundizar en las palabras del hijo del VII conde de las Navas. “Es verdad que has reflexionado y ha matizado esas palabras. Ha dicho otras bastante más adecuadas y lógicas en esta situación que a él, a su familia y a la propia Gabriela le ha pillado por sorpresa”, ha analizado García, queriendo así romper una lanza a su favor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bertín Osborne (@bertinosborne)

