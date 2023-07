Así es Gabriela Guillén, la colombiana madre del futuro hijo de Bertín Osborne, de la que todo el mundo habla

Este pasado miércoles 12 de julio se conoció que Bertín Osborne (68 años) va a ser padre rozando los setenta. La futura madre de su hijo es Marlises Gabriela Guillén (36). Explicaba la joven en Así es la vida que cuando llegó el momento de contarle la verdad al presentador de Mi casa es la tuya lo hizo por teléfono y tal que así: "Gordo, estoy embarazada, y se quedó en silencio". Él mismo sostenía ahora que no era "ni buscado ni deseado", sino un "accidente".

Sobre su futuro con Osborne, ella todavía no lo tiene claro. "Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, que vamos a casarnos o a vivir juntos", explicaba en el programa.

Lo que no se sabía es que el foco de atención de este bombazo sería la joven embarazada de tres meses, la gran incógnita del momento, y no la edad a la que el presentador tendrá que ejercer de nuevo su función paterna, como pasó con Ana Obregón cuando, por gestación subrogada, nació su hija y nieta Ana Sandra. Porque nadie se esperaba que, ahora, el casi septuagenario tendría a su séptimo hijo y que la madre sería 32 años menor. Él regresará al mundo de la crianza en medio año.

La que empezó siendo como esa "amiga especial" para Bertín, ha acabado siendo la tercera mujer en su vida con la que compartía algo más que un vínculo amoroso. La primera fue Sandra Domecq, quien falleció en 2004 por leucemia, y la segunda Fabiola Martínez (50), con quien se divorció en 2022 tras 16 años de matrimonio. Sandra le dio cuatro hijos -su primogénito, Cristian, falleció a los pocos días de nacer-. Fabiola otros dos, y ahora, Gabriela, suma a la lista uno más.

Gabriela Guillén, en 2018. Redes sociales

Poco se conoce de ella, ya que sus fotos más recientes en las redes sociales con el perfil público se remontan a 2018. Su relación con el cantante de Tú, solo tú llegó cuatro años después, en abril de 2022, durante una sesión de fotos para la firma El Capote, de la que él es imagen.

Por aquel entonces, Osborne negaba cualquier tipo de relación con Gabriela más allá de la laboral. "Conozco gente nueva todos los días y lo normal es que salga con alguien, ¿no? Tampoco me voy a quedar en mi casa", decía a ¡HOLA!, a lo que también añadía: "Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y tengo 50 amigas. Entonces, si a cada amiga que tengo se le pone la etiqueta de 'novia', vamos a tener que escribir una enciclopedia".

El presentador insistía una y otra vez en que simplemente existía una amistad entre ambos y que ella era "encantadora, simpática, muy guapa y, además, fisioterapeuta. La he visto ocho o diez veces. Y ha estado aquí en Sevilla con unas amigas suyas dos o tres veces. Punto y se acabó".

También aclaraba que no estaba enamorado, que ni se le pasaba "por la cabeza" y que, además, no había pasado "nada". "Y si fuera así, lo diría, porque yo no tengo nada que esconder".

Entonces... "¿es una amiga especial?", le repreguntaban. "Sí, claro, y te digo que tengo otras 25 amigas especiales, pero no tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco", volvía a clarificar, aunque confirmaba que de "Gabi" le gusta "todo, porque es una monada y un encanto de niña, pero insisto, ni es mi novia ni estoy enamorado".

Pues bien, aunque Bertín no esté enamorado, ni pretenda estarlo, su relación ya no será simplemente una amistad especial, sino que se elevará a algo más trascendental cuando nazca el bebé, del que todavía se desconoce el sexo.

Gabriela Guillén en 2016. Redes sociales

Gabriela Guillén, de origen colombiano, además de ejercer como modelo para la marca en determinados momentos, también es fisioterapeuta y cuenta con dos locales en Madrid de estética: la empresa se llama MGG Beauty. "Estar formada es una de mis pasiones y claves del éxito de MGG Beauty. Poder aportar a nuestros clientes un valor añadido, en nuestros tratamientos y servicios es fundamental. Mi nombre es Gaby y soy la directora del centro MGG Beauty, mi objetivo es que tus resultados sean acorde a tus expectativas de que todos nuestros clientes estén satisfechos", explican en la página web.

En su local se centran en el microblanding (300 euros la sesión, retoque mensual 60 y anual 200), la depilación láser y con hilo, la maderotarapia (60 euros la sesión, 260 cinco y 460 diez), los masajes reductores y tratamientos corporales (60 euros), el lifting facial y la extensión de pestañas.

