Bertín Osborne estalla en las redes y denuncia el "acoso" que ha sufrido tras conocerse su nueva paternidad: el vídeo

Tres días después de conocerse su nueva paternidad, Bertín Osborne (68 años) ha enviado un rotundo mensaje a través las redes sociales. Aunque ya se había pronunciado mediante algún periodista y en diferentes programas de radio y televisión, el presentador ha querido manifestarse masivamente y con un contundente vídeo en el que denuncia el "acoso" que han sufrido él y Gabriela Guillén (32), madre del que será su sexto hijo.

La noticia de su próxima paternidad ha supuesto una gran revolución mediática que Bertín Osborne busca detener. En la mañana de este sábado, 15 de julio, el cantante ha publicado un vídeo en el que se asegura que nunca, en más 40 años de profesión, había vivido "un acoso más brutal". No sólo él. También Gabriela Guillén y la familia de ambos.

"Pero ¿qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria, estrecha, los que trabajan en mi casa tienen que sortear los coches para no chocarse... Pero ¿qué pasa? ¿De verdad tenemos que seguir así?", comienza Bertín en comunicado.

Bertín Osborne ha confesado que cuando Gabriela sale de su casa, "tiene ocho o 10 personas abajo con micrófonos y cámaras que la asaltan por la calle". Asegura que la joven se siente avergonzada de salir, ni a comer. "¿Qué os pasa? Entiendo que lo habléis y lo comentéis, pero he leído cosas insólitas", continúa el presentador.

El cantante también ha aprovechado su mensaje para aclarar los detalles de su romance con Gabriela, inexistente dese hace unas semanas. "Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica, porque ella lo es", asegura Bertín. "Las consecuencias todos los sabéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. No se puede vivir así, a ella le va a costar una enfermedad o algo peor, le tiemblan las manos, no puede salir a la calle", denuncia.

Inesperadamente, también ha mandado un mensaje a sus compañeras Sandra Barneda (47), Sonsoles Ónega (45), María Patiño (52) o Mercedes Milá (72). "No podéis con las especulaciones, si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Dicen que me ha querido cazar, no es verdad, las relaciones son de dos. A mí no me engaña ya nadie, ella no me ha querido cazar", asegura.

Gabriela Guillén, captada en las calles de Madrid tras conocerse que espera un hijo junto a Bertín Osborne. Gtres

Bertín se ha querido adelantar a una información que estaba prevista en Socialité, asegurando que es mentira que haya tenido una pareja mientras estaba con la joven colombiana que traerá al mundo a su sexto hijo. "Ahora dice María que va a sacar a una chica que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. Es mentira. Habrás pagado una noticia que es mentira, a lo mejor ha sido hace un año atrás... O se lo han inventado, no lo sé, es mentira. Ojo con las noticias falsas", dice.

En su mensaje, Bertín Osborne también menciona a su exmujer, Fabiola Martínez (50). El presentador defiende a la venezolana, dejando claro que "nunca" se ha involucrado en su affaire. "No se ha metido en mi relación nunca, tenemos una relación estupenda precisamente por eso. Ella jamás se ha metido en nada. ¿A qué viene que la preguntéis? No hay derecho, ¿por qué?".

"No se puede vivir así, no hemos matado a nadie", continúa Bertín Osborne antes de confirmar que ni él ni Gabriela ni su entorno volverán a hablar. "A ver si, por favor, hay sensatez, dejadnos respirar un poquito, por favor,", pide el presentador con el fin de que se respete su privacidad.

Fue la revista Lecturas la que el pasado miércoles, 12 de julio, publicó en exclusiva que la que fuera novia de Bertín Osborne está embarazada de tres meses. Será el primer bebé para ella y el sexto para él, que tiene dos niños de su relación con Fabiola Martínez y tres hijas mayores fruto de su primer matrimonio con Sandra Domecq.

