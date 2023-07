Carmen Lomana se postula para ser concursante de 'Mask Singer': "Moriría frustrada si no me llamaran"

Si hay un rostro habitual de la televisión, ese es el de Carmen Lomana. La empresaria es una colaboradora habitual de programas como La hora de La 1, Espejo Público o Buenos días, Madrid; ha sido también participante de varios realities y talent shows, como ¡Más que baile!, Supervivientes o MasterChef Celebrity. Sin embargo, parece que la socialité tiene en su mirada otro formato al que estaría “encantada” de ir. Es más, se ha postulado públicamente para ello: concursar en la cuarta edición de Mask Singer. Adivina quién canta.

Si bien, la filántropa ha mostrado sus dotes para la cocina, la moda y el baile, no lo ha hecho con el canto. Precisamente, un formato como el de Mask Singer sería el ideal para ver a la socialité dándole todo sobre el escenario. “Me chiflaría, pero no me han llamado y me da que no me van a llamar nunca porque ya lo hubieran hecho”, ha declarado en el programa Fin de semana, de Cristina López Schlichting, en COPE, a raíz de una pregunta sobre si se ve como uno de los famosos que acudirá al nuevo Grand Prix, cuyos primeros padrinos serán Miguel Ángel Muñoz y Lolita Flores.

Refiriéndose al formato producido por Fremantle como el programa “de la máscara”, a la coleccionista de alta costura le atrae la idea de “salir cantando y bailando sin que la gente sepa” quien se esconde detrás del disfraz. De hecho, cuando López Schlichting le preguntó sobre si sabía cantar, la socialité dijo que “ya se las arreglaría” para ello, recordando una colaboradora del magacín que se disfraza también la voz.

[Alaska y Ana Milán sustituyen a Ana Obregón y Mónica Naranjo en la cuarta edición de 'Mask Singer' en Antena 3]

Respecto al Grand Prix, la empresaria descartó ir, argumentando que no recordaba al programa y que tampoco le atraía la mecánica del concurso de TVE, del cual no se acordaba a pesar de haberse emitido entre 1995 y 2005 en La 1. “Me gustan más los realities de aventuras”, respondió, recordando su paso por Supervivientes.

María Zurita en 'Mask Singer'.

Un perfil habitual dentro del talent de Antena 3

Aunque con sus palabras, podría descartarse su presencia para la cuarta edición de Mask Singer, lo cierto es que también podría estar jugando al despiste de cara a la siguiente temporada, la cual comenzará a grabarse en el último semestre del año y se presupone que se emitirá en 2024, y sea, finalmente, uno de los famosos que esté oculto tras la máscara.

El perfil de Carmen Lomana encajaría muy bien dentro de la mecánica de Mask Singer, en la que han estado presentes figuras de la aristocracia y otras relacionadas con la élite empresarial o social. En la primera edición, participó Genoveva Casanova, que fue segunda finalista. En la segunda temporada, el público se sorprendió al ver que detrás de algunos de los disfraces, se ocultaban Isabel Preysler, Esperanza Aguirre y María Zurita. Finalmente, en la tercera edición, fue Naty Abascal la que sorprendió a todos al esconderse detrás de Banderilla.

