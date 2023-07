Carlos Baute: “No veo televisión, está como prohibido en mi casa, solo vemos series y noticias”

El cantante Carlos Baute está en España en la actualidad promocionando Esta canción, su nuevo sencillo. Ha unido su voz a la de Tutto Durán, autor del tema, y es “una invitación para que todos se identifiquen y la disfruten, ya sea bailándola en cualquier rincón del mundo, sintiéndola profundamente y haciéndola suya”.

BLUPER ha tenido la ocasión de charlar con el artista de temas como Colgando en tus manos o Te regalo, y ha avanzado sus nuevos proyectos, entre los que hay una gira de verano, otra que llegará a finales de año y un disco previsto para octubre.

¿Cómo surge la oportunidad de hacer Esta canción con Tutto Durán?

La escuché en la oficina, la estaba promoviendo mi management. Pregunté de quién era y me dijeron que de un chico canario. Le di varias vueltas, era en otra onda, era urbana reggaeton, y me pareció muy interesante. Pedí el teléfono del compositor, que era el mismo cantante, Tutto. Yo no lo conocía y le llamé, y le dije que si que si yo podía traerla al merengue, llevarla más a mi onda, y me diko que encantado. Le di unas vueltas a la canción y al final la llevamos a merengue y eso fue en febrero, marzo. Entonces la avanzamos por redes, a ver qué tal funcionaba, y vimos que iba de locos. Entonces la paramos para que empezáramos a sonarla en verano, y ahora justo hace un par de semanas empieza a salir en radio, porque porque es la temporada, es perfecto para el verano. Me parece una gran canción, creo mucho a ella.

¿Cómo se presenta este verano?

Con un montón de festivales y ferias que estamos haciendo en España, y luego justo acabo de salir ahora mismo en el estudio, que estaba grabando. Yo creo que en un par de semanas termino y en agosto tengo que hacer la entrega. Será un disco con bueno con bachatas y con merengues, bien movido, y sale en octubre.

¿Tiene nombre ya?

Todavía no, porque tengo tantas canciones que no sé cuál meter. Entonces voy a ver qué recopilación hago de temas para que sea conceptual y tenga coherencia una cosa con otra, porque el año que viene sacaré muy pronto también otros temas. Por otro lado, a finales de año daré algunos conciertos por España ya en gira, y para el año próximo saldrá más música nueva.

Tienes entre manos un programa de televisión entre manos, pero no quieres dar muchas pistas.

Solo puedo decir que las grabaciones son a finales de julio, y me imagino que saldrá para septiembre.

Tú has hecho tus trabajos como presentador, ¿no se te ha vuelto a presentar la oportunidad de presentar ningún programa, o lo que te han ofrecido no te interesaba?

Todavía no se ha vuelto a dar la oportunidad, aquí no. Hay algo en Chile que me están ofreciendo, y en Perú, pero es tanto tiempo que me lo he pensado por la familia.

Fuiste jurado invitado de Tu cara me suena en Argentina, antes de ser concursante aquí.

Y en España fui invitado. Lo hice para conocer el programa. Soy un neófito en tele, no veo tele, está como prohibido en mi casa, solo vemos series series y noticias. Entonces cuando llegó a los programas como estoy virgen. Y me impactan las cosas que hay. Tu cara me suena me impresionó muchísimo, me gustó bastante. Me parecía súper súper complicado, muy difícil, y bueno, al final la verdad que nos fue bastante bien. Disfruté muchísimo, nunca me imaginé entrar porque la verdad. La primera vez me dijeron de hace algo diferente y entré con Celia Cruz y fue brutal. El equipo de Gestmusic me parece increíble, son para quererles.

¿Crees que hacen falta más programas para promocionar la música en televisión?

Sí veo que hay programas de música como La Voz, pero para promocionar es complicado. Voy a la tele a hacer entrevistas, hablas de tu canción, pero no permiten cantar. A veces ponen 30 segundos de videoclip, voy para promocionar 30 segundos de mi canción, pero así es.

A Tutto Durán lo conocimos en GH VIP. ¿Alguna vez te ha tentado algún reality de convivencia en televisión?

Me han dicho mil veces, pero no. El único que me interesa sería Supervivientes, pero echaría mucho de menos a la familia, y a parte que lo han llevado por otro lado. Me parece un formato increíble como persona salir adelante, pero nada más.

¿Te verías participando en el Benidorm Fest? La preselección Española para Eurovisión.

Eurovisión me lo dijeron hace años y dije que no. Yo me siento venezolano, aunque todas mis raíces son españolas, pero yo dije que no, que no me sentía representando España. El Benidorm Fest lo he escuchado, pero no sé de qué va. Sé que lo hicieron el año pasado, pero no tengo ni idea.

