Cristinini: "La televisión y el streaming deben ir de la mano, el público quiere ver lo mejor de ambos mundos"

El mundo de los videojuegos cobra vida en Time Zone. El nuevo reality de HBO Max, disponible desde este viernes 14 de julio en el servicio de vídeo bajo demanda, juego con el factor del tiempo en una propuesta en la que los concursantes se adentran en un lugar donde el espacio y el tiempo se rigen con sus propias reglas. Una propuesta original que tiene a Cristina López Pérez, más conocida como Cristinini, como maestra de ceremonias. “Es uno de los formatos más innovadores en los que he participado”, adelanta.

El reality tiene como principal premisa los llamados "time zones" (zonas temporales), unos círculos repartidos por Time City, donde el tiempo se detiene. Cuando los participantes entren en estos nombrados círculos, el tiempo se parará. Para reactivarse, tendrán que salir de los mismos. Será gracias a juegos de habilidad, con los que los jugadores tendrán que utilizar su ingenio tanto física como mentalmente y podrán superar los ocho niveles que tiene el formato.

“El proyecto me llega a través de mi agencia, que me comenta que HBO está trabajando en un formato original que va a juntar gestión del tiempo, reality show, concursantes conocidos y que tiene la estética de videojuegos. Buscaban una figura que, este caso, encajaba yo, que cumplía con los requisitos”, declara Cristinini en una entrevista concedida a Bluper.

“He presentado mucho, he sido reportera también, he estado en televisión. Era un perfil que les encajaba bastante, pues me lo propusieron y me gustó. Confié mucho en el proyecto, creo que es algo que está bien traído, que es innovador y no se ha visto antes. También suponía un desafío para mí misma el hacerlo. Era ideal para decir que sí”, prosigue.

De presentadora a ‘Maestra del Tiempo’

Además de ejercer la labor de presentadora, ella es la Master of Time, lo que implica que su papel en el programa es mayor. “La Master of Time tiene un papel un poco como de medio protagonista o villana, pero también ayuda a los concursantes. Me ha gustado mucho por lo diferente que ha sido y también porque los participantes han sabido entrar en el juego. Estoy deseando que se vea, ya que el público podrá disfrutar de cada episodio como si fuese el primero”, comparte.

"Creo que, como a lo mejor partimos de sitios distintos, pero tenemos un objetivo en común: que es entretener al espectador y disfrutar con lo que hacemos"

Time Zone busca ser un formato que utiliza la narración propia de los programas de televisión con elementos y lenguaje propio del mundo del streaming. Una mezcla que Cristinini la ve como una evolución natural de ambos formatos y que “pueden ir de la mano”.

“Sí. Al final, es lo que comento siempre. Creo que, como a lo mejor partimos de sitios distintos [televisión y streaming], pero queremos ir al mismo lugar: que es entretener al espectador y disfrutar con lo que hacemos. Es un poco lo común que tenemos ambos mundos. Pero, creo que más que nosotros hayamos influido, considero que ha sido más la propia sociedad la que lo ha hecho”, explica.

“Cuando yo era pequeña, no existían las plataformas, tampoco todo el mundo tenía Internet y ni hablar de las redes sociales. Entonces, cuando todo esto se va incorporando a las vidas de las personas, o sea, las nuevas generaciones que están viniendo; pues también les apetece, además de la televisión, otra clase de contenido o consumir el entretenimiento de otra manera. Ahí es donde entramos nosotros. Por eso, yo siempre digo que también nosotros tenemos mucho que aprender de la televisión”, continúa.

Para la streamer, es importante que lo tradicional y lo actual aprendan mutuamente de sus respectivas virtudes y defectos. “La televisión es un medio veterano, lleva no sé cuánto tiempo. Por eso, también digo que debemos ir de la mano. No es o televisión o nosotros, no tiene por qué ser así. Creo que juntos llegaremos más lejos. La idea es empezar a juntar formatos donde tengamos cabida todos, como pasa con Time Zone o con otros cuyo contenido encaje en Twitter, YouTube o TikTok”, señala.

El regreso del ‘Grand Prix’

Y eso lo ha visto con su participación en el revival del Grand Prix, cuyo estreno es inminente en La 1 de TVE. “El Grand Prix es tele pura y dura, pero sí que se ha adaptado muy bien a lo que comentaba. No lo vamos a cambiar todo, evidentemente, pero vamos a introducir pequeñas cosas de redes o digital, que hemos creído que pueden encajar y que no va a ser una nota discordante, para nada. Eso el Grand Prix lo ha sabido hacer, traer al mundo del streaming a lo tradicional. Al final, es un programa sobre juego y nosotros hablamos justo sobre juegos”, argumenta.

"El 'Grand Prix' es tele pura y dura, pero sí que se ha adaptado muy bien. No lo vamos a cambiar todo, evidentemente, pero vamos a introducir pequeñas cosas de redes y lo digital"

“Creo que ganamos todos, la televisión, el streaming y, sobre todo, el público, que es lo más importante. La audiencia tiene la oportunidad de ver lo mejor de estos mundos en un proyecto. Entonces, para mí, todo lo que sea juntarnos y hacer cosas para dar el máximo en la forma de entretener a la gente, va a contar con mi apoyo. A mí es lo que me gustaría en el futuro”, añade.

Los concursantes de esta primera edición de Time Zone, formato de Zeppelin (Banijay Iberia) y Endemol Shine Nederland para HBO Max, con el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez; el periodista deportivo Cristóbal Soria; la modelo Ángela Ponce; el rapero El Chojín; la boxeadora Joana Pastrana, quien también participó en Traitors y estará en El Conquistador; la influencer Alba Paul, pareja sentimental de Dulceida; la empresaria Fiona Ferrer, quien fue productora de Supermodelo; el actor Antón Lofer y el cantante e influencer Víctor Pérez.

La implicación de los nueve concursantes

Sobre el rendimiento de los participantes, la presentadora y streamer se ha mostrado gratamente sorprendida del nivel de implicación de los nueve famosos que aceptaron el reto. “No puedo decir ningún nombre, pero, en general y no es exageración. Me han sorprendido todos y no es lo típico que se dice, es que ni me lo imaginaba. Cuando fui a grabar el primer programa, pensé que habría unos que harían mejor juego que otros, como sucede en todos los realities y concursos. Iba con esa mentalidad, de la de dar más espacio a lo que más se implicasen”, expone.

“Pero fue una sorpresa, desde el momento que comenzó la primera prueba, todos mostraron tener sus estrategias, se implicaron absolutamente todos. Vi mucho nivel en las habilidades. Aunque sí que había perfiles más acostumbrados a pruebas diferentes, me sorprendió el grado de implicación en otros rostros que no los asocias a ciertas pruebas, que el público verá. Todos se tomaron muy en serio el programa, tenían claro que querían ganar e iban a por todas. Creo que todos han hecho un papel brutal”, concluye.

