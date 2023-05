Cómo han cambiado los 'Pistoleros del eclipse' de Callejeros: así es la nueva vida de Gabri y 'Tomate'

Durante años, millones de españoles se sentaban en el sofá para ver uno de los programas más mediáticos de la televisión española en la década de los 2000. Un formato televisivo que pertenecía a la cadena Cuatro del grupo Mediaset y que en ocasiones dejaba momentos para el recuerdo. Se trataba del programa Callejeros.

Este espacio televisivo se hizo nacionalmente conocido por la cantidad de grandes personajes que dejaba semana tras semana. Personas que aparecían en televisión, contaban su testimonio y dejaban alguna anécdota que caía en gracia a los espectadores.

Por eso, cuando se habla del programa Callejeros, muchos se acuerdan de personajes tan célebres y pintorescos como el mítico 'Pim Pam Toma Lacasitos', 'las hermanas del baptisterio paleocristiano romano' o 'Ramón de Pitis', también conocido como 'El vanidoso'. Sin embargo, hoy repasamos la historia de dos de las personas más reconocibles de este programa y cómo ha cambiado su vida. Son Gabri y 'Tomate', más conocidos como los 'Pistoleros del eclipse'.

¿Qué es el programa Callejeros?

El programa Callejeros era un espacio televisivo que se emitía en Cuatro y que arrancó el 11 de noviembre del año 2005. Gracias a su enorme éxito, consiguió estar en antena durante casi una década, ya que su última emisión fue el 24 de marzo de 2004. Este programa pertenecía al género de los reportajes/documentales y fue producido primero por Mediapro y después por Molinos de Papel.

En su origen, se emitía los viernes por la noche, por lo que contaba con un importante espacio dentro de la parrilla televisiva. El programa creado por Alejandra Andrade, Armando Rey, Carlos Medori, David Moreno y Quique Rodríguez consiguió producir 357 capítulos y tenía una mecánica muy sencilla.

Un periodista acompañado de un cámara realizando pequeñas entrevistas a personas que se iba encontrando por la calle en las zonas que se iban grabando. Así accedían también a momentos inéditos mostrando aspectos cotidianos de lugares, profesiones o eventos. Se realizaba cámara en mano y era narrado en primera persona.

Sus capítulos duraban alrededor de una hora y tuvieron su auge en los años 2008, 2009 y 2010. Ahora todavía se sigue emitiendo a través de redifusiones en las diferentes cadenas del Grupo Mediaset. Tras la idea original de Callejeros surgieron programas como Callejeros Viajeros, Ola Ola o Fiesta Fiesta. Contó con un equipo de 16 reporteros que, en muchas ocasiones, iban recorriendo zonas marginales y conflictivas de toda España buscando a los personajes más pintorescos de la geografía nacional.

¿Quiénes fueron los 'Pistoleros del eclipse'?

En el año 2009, en pleno éxito del programa Callejeros, aparecieron dos jóvenes que se quedaron grabados en la retina de los espectadores de toda España por participar en una entrevista que tuvo lugar una mañana en mitad de un control de alcoholemia y drogas de la Guardia Civil. Su vídeo después arrasó en plataformas como YouTube durante años.

Allí se encontraban Gabri y 'Tomate', quienes posteriormente serían conocidos como los 'Pistoleros del eclipse'. Una temática muy habitual en el programa era mostrar los diferentes submundos de la noche, tales como lugares en los que se hacía botellón, se consumían drogas o incluso se practicaba la prostitución. Pero también el después de todas esas situaciones, los controles que realizaban los autoridades a los conductores que abandonaban estas zonas de fiesta.

En este caso, la entrevista con Gabri y 'Tomate' tuvo lugar en una zona muy concurrida de Alicante. Ambos atendieron a los profesionales de Callejeros mientras se encontraban bajo los potentes efectos de sustancias prohibidas. Ellos mismos confesaban haber tomado una enorme cantidad de alcohol, principalmente whisky, y también drogas, generalmente cocaína.

Gabri y 'Tomate' dejaron en sus intervenciones frases tan célebres como "he venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol", "la gente de Muchamiel es la mejor que hay", "me he bebido cinco botellas de White Label" o "para quitarnos las penas lo que vamos a hacer ahora cuando lleguemos a Alicante es pillarnos dos pollitos de coca".

¿Cuál es el episodio más recordado de los 'Pistoleros del eclipse'?

Además de todas esas célebres frases, el momento más recordado por todos los espectadores es el que protagoniza Gabri, quien dice tener un arma en el maletero y estar dispuesto a sacarlo para disparar a los periodistas: "Eh, ¿queréis que saquemos la pistola? 'Tomate', ¿para qué se saca la pistola?".

En ese momento, Gabri se acerca al maletero de su coche para sacar la pistola mientras 'Tomate' enloquece y le alienta: "La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela". Por su parte, Gabri hace que la situación se vuelva totalmente de riesgo: "Si la saco, por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes o no? A mí tú me la sudas".

¿Cómo han cambiado los 'Pistoleros del eclipse'?

Más de 14 años después de aquel momento, los 'Pistoleros del eclipse' han vuelto a la memoria de todos, ya que muchos aficionados del programa Callejeros y todos aquellos que recuerdan esa mítica escena se preguntan qué ha pasado con estos dos personajes que se hicieron nacionalmente conocidos durante semanas y meses.

Gabri y 'Tomate' siguen en plena forma y conservando la amistad que ya exhibían entonces. A pesar de que ya han cumplido unos añitos, parecen no haber cambiado mucho de hábitos, ya que siguen arrasando en redes sociales. Volvieron a hacerse muy conocidos por protagonizar varios vídeos divertidos en la conocida red social TikTok. E incluso se animaron a recrear la mítica escena por la que se convirtieron en dos estrellas de la televisión española. Por ejemplo, 'Tomate' (tomate_oficial1) cuenta con 37.000 seguidores en esta red social.

Los 'Pistoleros del eclipse' siguen siendo muy amigos y en los últimos años han mostrado en internet, especialmente en redes, cómo su amistad ha permanecido a pesar del paso del tiempo. Juntos han compartido fotos y contenido, en el que generalmente aparecen bebiendo, de fiesta y casi siempre con un coche de por medio. Como si el tiempo no hubiera pasado por ellos para deleite de todos sus fans incondicionales.

