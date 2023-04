Tenso enfrentamiento entre Aurelio Manzano e Iván Reboso en 'Fiesta': "¡El dedito me lo bajas!"

Parece que no habrá tarde tranquila en Fiesta. El debate de Supervivientes volvió a convertirse en fuente de conflictos. Esta vez, el encontronazo lo protagonizaron Aurelio Manzano e Iván Reboso, los cuales discutieron por la expulsión disciplinaria que ha vivido Yaiza Martín por parte de la organización del reality de supervivencia. Fue un tema privado lo que hizo que la discusión se acalorase más de lo previsto.

Yaiza ha sido expulsada por su “reiterada actitud violenta”. La gota que colmó el vaso fue cuando llamó a Asraf Beno “maricona”. Sus ataques racistas, homófobos y demás comentarios fuera de lugar han provocado que la organización tomase esa decisión. Algo que Iván Reboso destacó como un hecho que le beneficiará al modelo y pareja de Isa Pantoja. El motivo que esgrimió el colaborador fue que el público tiende a empatizar más con aquellos concursantes que dan la impresión de ser David contra Goliath.

Un comentario que no le gustó a Alexia Rivas, que salió en defensa del marroquí. “A mí, ese discursito de que Asraf se está haciendo la víctima... ¿Qué tiene que hacer Asraf?”, le inquirió la periodista al tertuliano. Pero el conflicto llegó cuando Aurelio Manzano entró de lleno al debate. El venezolano acusó al canario de no conocer realmente al novio de Isa Pi.

Para justificar su respuesta, Manzano tiró de una anécdota personal que vivió el periodista en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. “¿Perdona? ¡No me parece justo! Eso es un golpe bajo...”, exclamó Reboso, visiblemente enfadado. “Lo has dicho. Yo lo he dicho en privado, guapo. Tienes más cara que espalda. Dices en un plató públicamente lo que yo cuento por detrás”, agregó, recordando que lo que se cuenta fuera de cámaras, debe quedar ahí.

El venezolano reconoció su error y pidió disculpas a Reboso. Ahora bien, eso no impidió que la discusión fuese creciendo en volumen, hasta el punto de que los se pusieron a gritar en el plató. “¡A mí no me hagas así con el dedito! ¡El dedito me lo bajas!”, vociferó el venezolano. Tanto era el griterío, que Emma García tuvo que intervenir para poner orden. Ya más calmados los dos, Reboso explicó qué fue lo que vivió en la boda de la influencer y el windsurfista.

“Fue una boda de convivencia, de tres días. Con toda la familia reunida, incluida la familia de Isa Pantoja. Él tuvo una actitud totalmente opuesta a lo que está vendiendo ahora. Fue muy separatista. ¿A qué me refiero? Pues a que estuvo en una mesa aislado con Isa Pantoja, no se quiso relacionar con nadie en ningún momento”, explicó, revelando así la actitud celosa del marroquí.

Tras una pausa publicitaria, Reboso volvió a señalar la actitud celosa y aislacionista que tuvo con Isa Pantoja. Amor Romeira, quien también estuvo invitada al convite, confirmó la actitud del marroquí. “En ese momento de celebración, Asraf discute con Isa porque se pone celoso de Iván. Isa estaba y bailaba mucho con Iván”, explicó la canaria, recordando que la actitud del modelo se mantuvo así, a pesar de que le dijesen a Asraf que Reboso es homosexual.

