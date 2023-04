'Supervivientes' toma una drástica decisión: echa a Yaiza de forma disciplinaria por su "reiterada actitud violenta"

"Ha sucedido algo muy grave que vamos a explicar". Jorge Javier Vázquez sorprendió a la audiencia de Supervivientes nada más comenzar la gala principal del reality, y en la que Asraf, Ginés y Yaiza partían como nominados. Sin embargo, los planes del programa cambiaron y nada de lo que estaba previsto sucedió. Instantes después, el presentador contó que Yaiza aprovechó que el cámara se había ausentado un instante para insultar y amenazar a Asraf.

Tras confirmarse lo ocurrido, Supervivientes decidió expulsar de forma disciplinaria a la pareja de Ginés. "Ante los insultos y amenazas proferidos por Yaiza a Asraf que el cámara pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta, fueron las palabras de Jorge Javier. Yaiza apenas se inmutó y, únicamente, se limitó a dar un beso a su chico para irse de la Palapa. Tampoco reaccionaron sus compañeros, salvo Jonan que aplaudió en silencio.

No ocurrió lo mismo en plató. Cuando se cerraron los micrófonos, el público estalló con una ovación atronadora. La más feliz era Miriam. La hija de Ginés no pudo esconder la alegría que le dio la radical decisión de Supervivientes, pues en ningún momento ha llegado a aceptar la relación sentimental con su padre. "Estaba deseando que esta mujer se fuera", dijo criticando la mala actitud que estaba teniendo Yaiza con sus compañeros.

['Supervivientes' roza el 20% de share: el reality se queda sin rivales batiendo récord de temporada en Telecinco]

Antes de anunciar la expulsión, Jorge Javier pidió a Asraf y Yaiza que acudieran a la zona de nominaciones para que explicaran lo que había ocurrido. El primero en hablar fue él: "Cuando fui a mirar el fuego, Yaiza me dijo 'vamos Tarzán que ahora no hay cámaras, tú y yo nos veremos las caras fuera, maricona. Aprovechó la situación sin cámaras y no entiendo por qué ocurrió, yo flipé".

"Está todo en su cabeza. Vino al fuego y pensé que era para hablar de lo de la tarde porque ya me lo había hecho más veces. Yo le dije 'marioneta' por ir siempre detrás de Adara, pero no 'maricona'. Llegó el cámara y le pidió que repitiera todo delante", se defendió ella. Sin embargo, las imágenes delataron a Yaiza. En ellas se ve como ella llama "maricona" a Asraf y a Ginés parándola los pies porque "ya está la cámara".

El comportamiento violento de Yaiza

La expulsión no pilló de sorpresa para los espectadores. Lo cierto es que la mujer de Ginés ha protagonizado más de un episodio violento con sus compañeros. y sus comportamientos en Honduras dejan mucho que desear. Sin ir más lejos, Yaiza ya fue castigada con una nominación directa por una brutal bronca con Arelys en plena noche, en la que casi llegan a las manos.

Pero quien más ha sufrido los azotes de Yaiza es Asraf. La concursante ha hecho bullying al novio de Isa Pi en más de una ocasión. La última indignó bastante a la audiencia. Fue cuando Yaiza lo emprendió con él por tener su chubasquero colocado cerca del atril. "¿Ese es tu chubasquero? ¿Lo vas a quitar? ¿La muñeca [un regalo de su chica] no la vas a quitar? No estáis invitados, hace feo el escenario. Isa sí me cae bien, pero tú no entonces tus cosas me incomodan. ¿Lo entiendes, no? Vale. Pues si no te importa, porfa, eso que está colgando por ahí, esa ropa de...vagabundo". Esto hacía que Asraf se excluyera.

Sigue los temas que te interesan