El "tarado" que amenazó con enseñar la p... a Ana Rosa Quintana en directo rompe su silencio: "No estoy orgulloso"

Ha sido de lo más comentado de la semana. Roger participó el pasado martes en El Programa de AR con la intención de ofrecer su testimonio del incidente ocurrido en un autobús nocturno de Barcelona, en el que la conductora acabó expulsando a un hombre que la estaba acosando. Sin embargo, el invitado acabó reventando la entrevista para sorpresa de todos.

Cuando Ana Rosa empezó a preguntarle, el joven mostró su enfado por llevar mucho tiempo esperando a entrar en antena. Pero se excedió y traspasó los límites, haciendo que la realización cortara de inmediato la señal. "Pues la verdad es que... mira, llevo aquí dos horas esperando y me podéis comer la p... porque es que mira... tío. Es una vergüenza", gritó para intentar mostrar sus partes íntimas a la cámara.

La situación dejó totalmente descolocada a la presentadora. "¡Quita, quita, quita a este que es un tarado!". Ana Rosa se justificó diciendo a los espectadores que estas cosas pueden ocurrir en un programa que se emite en directo. Después, comentó con gracia: "Afortunadamente, no ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe tener muy fea". El vídeo, como es lógico, se hizo viral en redes sociales.

[Susanna Griso desmiente en ‘Espejo Público’ que haya sido detenida por vender bitcoins]

Pues bien, cuatro días después de esta grotesca situación, Roger ha roto su silencio publicando un vídeo en TikTok. "Seguramente me reconozcas del vídeo de Ana Rosa", empieza diciendo para explicar que su intención era contar "lo que hay detrás de todo esto". "Lo primero de todo quiero decir que no estoy orgulloso de lo que hice. Por mucho contesto que haya, no lo justifico", asegura para empezar a contar la intrahistoria.

Roger cuenta que la situación le sobrepasó: "A raíz de los del bus, mi teléfono se llenó de whatsapps y llamadas de periodistas de todos los medios del país. Tenía 10-12 periodistas llamándome sin parar, y a mí, que sólo me llama mi abuela, que 12 personas te estén llamando continuamente pues que quieres que te diga, es algo que me molesta".

"Me dieron un calendario de 2004 al pedir un trípode"

El joven explica que "me tuvieron esperando entre una y dos horas" en las instalaciones de Telecinco "con mi móvil". "Cuando pedí un trípode lo que me dieron fue un calendario de 2004 para que lo apoyara", dice. "Estaba en un zoom esperando para entrar en directo con Ana Rosa y a la vez me estaba llamando un taxi que estaba fuera en la puerta para irme a otro plató de otro medio".

Roger, además, dice que "minutos antes me estaban condicionando un poco la entrevista sobre lo que tenía que decir y lo que no". "Esto sumado a todo lo de antes, pues la verdad, me tocó los cojones", termina diciendo. "¿Ya está no?".

Sigue los temas que te interesan