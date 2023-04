Antena 3 se marca un 'Inocentes' con 'Secretos de familia', ¿por qué no destaca en audiencia?

No ha podido ser. Antena 3 no ha revalidado el éxito en el prime time del domingo que hace ya tres temporadas inauguró la serie turca Mi hija, siguió Infiel y ahora, con Secretos de familia, no está cumpliendo con las expectativas esperadas desde su estreno el pasado mes de octubre.

Aunque la ficción otomana mantiene una audiencia fiel de 1,1 millones de seguidores cada semana, es la serie menos ambiciosa en cuestión de audiencias que se emite actualmente en la primera cadena de Atresmedia.

Pecado original ha heredado los registros de Tierra amarga y lidera las tardes con audiencias que oscilan entre los 1,2M y los 1,4M, y Hermanos obtiene envidiables registros en la noche de los lunes y los martes, incluso liderando, con una audiencia media del 14% de share. Sin embargo, Secretos de familia ha visto perder parte de su audiencia con el transcurrir de los meses, pese a resolver de forma tímida la última noche de la semana.

['Secretos de familia', un éxito que rompe los esquemas sobre los cánones de las telenovelas turcas]

Si tras el gran éxito de Mujer, Antena 3 ya se dio de bruces con la realidad y con Inocentes comprobó que no cualquier serie turca puede obtener unos registros destacables en horario de máxima audiencia -algo que recuperó más tarde con el éxito de Hermanos-. Lo mismo le ha ocurrido en la noche del domingo.

En 2021, Mi hija decidía adiós acumulando una media del 16,8% de cuota y 2.402.000 espectadores a lo largo de sus 42 emisiones. Casi todas ellas líderes. Unas audiencias que Antena 3 hacía años no registraba en la noche del domingo, reservada a otra sesión de El Peliculón -ante la incertidumbre de tener entre las manos un producto competitivo y potente-.

Un thriller duro y... ¿demasiado dramático?

Algo más de un año después, era Infiel la que cerraba su periplo consiguiendo también un gran éxito con 2M de audiencia media y una cuota similar a la de Mi hija. Sin embargo, Secretos de familia no ha conseguido ni de lejos acercarse a los registros de sus predecesoras.

Sus liderazgos se cuentan con los dedos de las manos, casi todos ubicados en los inicios de sus emisiones. Está cinco puntos por debajo de lo que conseguían las dos series anteriores y obtiene menos de un millón de espectadores. Por lo que otras opciones como La película de la semana y El debate de Supervivientes no lo tienen complicado para superar a la ficción protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgancıoğlu.

Secretos de familia es la Inocentes de la noche del domingo para Antena 3. Porque igual que Inocentes no fue un absoluto fracaso en audiencias -llegó a liderar incluso pese a sus discretos registros-, no es el producto competente que busca Antena 3 para su prime time. Y mucho menos que le ayude a liderar un día que durante el mes de abril ya ha perdido: el domingo.

Pese a ganar en 2022 en las categorías de mejor serie, mejor actriz, mejor actor, mejor guionista y mejor director en los prestigiosos premios Mariposa Dorada, y el éxito en su país de origen, Secretos de familia terminará para siempre con su segunda temporada. La cuestión es: ¿seguirá apostando Antena 3 por ella?

Siguiendo la política de la cadena respecto a otras ficciones lo lógico es que sí. Y es que, aún queda Secretos de familia para rato. La primera temporada terminará el 28 de mayo, por lo que aún quedaría un mes. Antena 3 emite prácticamente un bolum o capítulo cada semana, haciendo que ésta termine más tarde y también así ganando share aunque éste difícilmente pase del 12% de cuota.

La atormentada protagonista de la serie

¿Emitirá a continuación toda la segunda temporada? Yargi, su título original, cerrará la trama en Turquía el próximo mes de junio. Aunque ha perdido espectadores con el paso del tiempo, la ficción ha mantenido registros notables en su país de origen y su final no adolece una pérdida de audiencia significativa. Su trama estaba concebida originalmente para durar un total de dos temporadas.

De continuar emitiéndose a partir de junio y con regularidad, como es de prever, Secretos de familia terminaría a finales de septiembre o principios de octubre. Eso sí, si Antena 3 no decide moverla a Nova y estrenar otra de las tantísimas ficciones otomanas que aún guarda en el cajón.

Pero, ¿por qué no ha terminado de triunfar Secretos de familia en España o al menos no con tanto éxito como otras series? Lo cierto es que pese a su intensidad y su calidad, Secretos de familia -al igual que ocurrió con Inocentes- no es una ficción fácil de seguir. Y quizás sobre esto es sobre lo que debería tomar nota Antena 3.

Pese al drama en Mi hija o Hermanos, el humor ocupa también una parte importante en estas series. Infiel fue una serie al más puro estilo telenovela, fácil de digerir, como ocurre con Pecado Original o pasó con Tierra amarga. Sin embargo, Secretos de familia es un drama con tintes de thriller que puede haber echado para atrás a los seguidores de las series turcas, y más tras series más cómodas como Mi hija o Infiel.

Sigue los temas que te interesan