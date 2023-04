Juan del Val ironiza sobre el plan de alquiler asequible de Pedro Sánchez: “Es una falta de respeto”

Tras la entrevista a Niña Pastori, El Hormiguero continuó este jueves, como es habitual, con su mesa de actualidad. En esta ocasión Nuria Roca no pudo acudir a la cita por un motivo de salud, pero no faltaron Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, a las que se unió, una vez más, María Dabán.

Como ya viene siendo costumbre, Tamara Falcó tuvo el foco en la primera parte de la charla, y dio varios detalles de cómo fue la pedida de mano que vivió este fin de semana, detallando el número de invitados y cómo eso le supuso un problema a la hora de poner platos. “Estamos deseando ir a tu boda y cogernos un buen pedo”, decía con humor Pablo Motos, antes de hacer un repaso a algunas de las noticias de la semana. Y el primer tema fue las 183.000 viviendas de alquiler asequible que ha prometido Pedro Sánchez.

Juan del Val fue el primero en tomar la palabra, y se mostró muy crítico con la actitud del presidente del Gobierno. “No sé si le va a dar tiempo de aquí a diciembre”, introducía. “Y por qué no 6 millones. Mi pregunta es por qué no 6 millones de viviendas, o, por ejemplo 700 millones, porque claro tú te vas poniendo ahí a sumar, y dices puedo dar 30.000, 20.000 o 100.000 183.000”.

El periodista, que tiene fama de ser “el polémico Juan del Val”, seguía explicando entonces: “Me parece una absoluta falta de respeto, estamos a cuarto de hora de las elecciones, sin haberte preocupado de este tema en cinco años. Y ahora te entra las prisas, y venga más, y venga más, en una especie de subasta que es un insulto a la inteligencia de la gente.

Cristina Pardo fue la siguiente en hablar del tema. “Cuando le escuchaba anunciar viviendas, me sonaba a todos los presidentes del Gobierno, concretamente alguno más que otro, que les ha pasado factura en campaña decir voy a crear 800.000 puestos de trabajo y eran 8000”, explicaba la periodista. Así, Pardo consideró que para que esta ley de vivienda asequible salga bien se tiene que contar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, “que si son de otro partido, pues ya sabemos cómo funciona el asunto”. Y añadía que si “cada día anuncia y ahora 20.000 pisos y ahora 15.000 es porque de alguna manera habrán detectado que les funciona, o que puede ser útil para la campaña electoral”. “Útiles para que dejen de hablar del solo si es sí, que le estaba persiguiendo”, opinaba entonces Pablo Motos, y Juan del Val apostillaba: “Eso sí, pero yo creo que yo creo que la gente no se lo cree”.

